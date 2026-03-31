El PP de Córdoba denuncia que el Gobierno central vuelve a sentenciar al norte de la provincia al rechazar las obras de La Colada

El Partido Popular de Córdoba ha sido el primero en reaccionar tras conocerse el nuevo rechazo a las obras de La Colada. A través de un comunicado, el PP denuncia que "el Gobierno de España vuelve a dar la espalda al norte de la provincia tras el nuevo rechazo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana a la conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, una infraestructura esencial para garantizar el abastecimiento de agua a las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato".

Los populares consideran "especialmente grave que el Ejecutivo central pretenda consolidar como definitiva una solución que nació como una actuación de emergencia, provisional y claramente insuficiente, en lugar de autorizar la infraestructura estructural que necesita el territorio".

Asimismo, el PP recuerda que "la conexión actual es frágil, dependiente de sistemas provisionales y no preparada para garantizar el suministro en condiciones normales, lo que ya ha quedado demostrado con episodios recientes en los que falló el sistema y dejó sin agua a municipios como Belalcázar o Hinojosa del Duque, evidenciando que no es una solución sostenible a medio y largo plazo".

El PP defiende la actuación de la Junta

El Partido Popular subraya que "la Junta de Andalucía ha actuado con responsabilidad, presentando un proyecto modificado que no solo da una solución definitiva, sino que aprovecha las infraestructuras ya ejecutadas por el propio Estado, incorporando mejoras técnicas como mayor capacidad de bombeo, suministro eléctrico estable y optimización de las instalaciones existentes, precisamente para dar respuesta a las objeciones planteadas por la Confederación".

A pesar de ello, "el Gobierno vuelve a bloquear una actuación clave para garantizar el abastecimiento de agua a más de 80.000 vecinos del norte de Córdoba -señala el PP-, una zona que ya sufrió una grave crisis hídrica en 2023".