Las obras de la carretera entre Pozoblanco y el polígono industrial Dehesa Boyal estarán listas a finales de mayo

Final de obra a la vista para una de las actuaciones más esperadas en Pozoblanco. La Diputación de Córdoba ha asegurado que las obras de mejora de la carretera CO-6411, que conecta el municipio con el polígono industrial Dehesa Boyal, estarán terminadas a finales de mayo, pese a los retrasos provocados por las tormentas registradas a comienzos de año. Así lo trasladó este martes el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, durante una visita a la actuación junto al delegado de Infraestructuras, Andrés Lorite, y el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello.

La intervención cuenta con un presupuesto de 1.250.000 euros y permitirá que esta vía pase de los siete metros de ancho actuales a una nueva plataforma de 10 metros, con el objetivo de mejorar tanto la seguridad vial como la conexión con uno de los principales espacios productivos del norte de la provincia.

Una carretera clave para el desarrollo industrial de Pozoblanco

Según explicó Fuentes, el proyecto incluye además la modificación de la rasante en un tramo de unos 500 metros para facilitar el acceso a la futura ampliación del área industrial, así como la ejecución de un carril bici y un carril peatonal a lo largo de un kilómetro. La actuación busca favorecer una movilidad más segura y cómoda hacia los puestos de trabajo sin depender exclusivamente del vehículo privado.

El presidente de la Diputación subrayó que, aunque las obras han sufrido demoras “debido al tren de tormentas que hemos sufrido a principios de este año”, la previsión es que “finalizarán en el mes de mayo”. Además, defendió el valor estratégico de esta conexión al considerar que debe servir para unir el casco urbano con una zona de producción “de primera magnitud” y atraer nuevas inversiones que contribuyan a diversificar el tejido económico de la provincia.

Más seguridad vial, accesibilidad y conexión con el empleo

Por su parte, Andrés Lorite destacó que la actuación aporta tres mejoras principales: el ensanche de la plataforma en una carretera con alta densidad de tráfico, especialmente de vehículos pesados; el refuerzo de la accesibilidad peatonal; y la adecuación de la cota de la carretera, rebajada en torno a 1,5 metros, para garantizar la conexión con la futura zona industrial.

El proyecto contempla también nueva señalización horizontal y vertical, así como una integración urbana y paisajística con la colocación de bancos y árboles en el entorno del carril peatonal. La CO-6411, de más de 38 kilómetros, es una vía dependiente de la Diputación y resulta clave para comunicar Pozoblanco con su polígono industrial, donde se ubican empresas de referencia como Covap, además de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas.

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El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, agradeció el esfuerzo de la institución provincial y recordó que se trata de una de las actuaciones “más demandadas por el municipio en los últimos 20 años”. Si se cumplen los plazos anunciados, finales de mayo marcarán el cierre de unas obras llamadas a mejorar la movilidad, la seguridad y la capacidad de crecimiento industrial de Pozoblanco.