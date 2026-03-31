El tiempo
El Martes Santo da un giro a la Semana Santa en Córdoba: llega la primavera
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
Este Martes Santo el tiempo vuelve a sufrir un cambio relevante en Córdoba que, sin embargo, no hará peligrar la salida de las procesiones. Porque para hoy se espera que los termómetros escalen entre cinco y tres grados en toda la provincia y la capital tanto en sus valores mínimos como máximos, dejando una jornada 100% primaveral y donde no habrá casi que coger la rebeca salvo a últimas horas de la jornada.
Puedes seguir la última hora de la jornada aquí.
El tiempo este Martes Santo
Para este Martes Santo, la previsión invita a salir a la calle a disfrutar de las procesiones. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), espera para hoy en Córdoba cielos despejados con temperaturas en ascenso, localmente notable para las máximas. Vientos entre flojos y moderados de componente norte.
En el conjunto de Andalucía, el tiempo será similar y sin posibilidad de lluvia.
En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 8 y 27 grados; en Lucena, entre 9 y 25; en Pozoblanco, entre 7 y 23; y en Priego de Córdoba, entre 7 y 21 grados.
El tiempo este Miércoles Santo
Para el Miércoles Santo, el panorama será muy similar, los cielos continuarán despejados y las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios; máximas en ligero descenso. Vientos entre flojos y moderados del noreste, tendiendo a quedar flojos variables al final del día.
El mercurio oscilará entre los 9 y 25 grados; en Lucena, entre 8 y 20; en Pozoblanco, entre 7 y 21; y en Priego de Córdoba, entre 5 y 18 grados.
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