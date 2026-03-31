La empresa de Montilla Casknolia revalida en Londres el título de Mejor Tonelería del Mundo.

La empresa montillana Casknolia ha sido distinguida el miércoles 25 de marzo en Londres como Global Icon of Whisky 2026: Cooperage of the Year, un reconocimiento que la sitúa de nuevo entre las firmas más destacadas del sector a nivel internacional.

Según ha trasladado la propia compañía, el premio fue entregado en la gala global de los Icons of Whisky, celebrada en los salones de The Waldorf Hilton de Londres en el marco de los World Whiskies Awards. Esta cita reúne cada año a empresas y profesionales premiados en distintas regiones vinculadas al mundo del whisky, con representación de mercados como Reino Unido e Irlanda, Estados Unidos, China o India.

Con este nuevo reconocimiento, Casknolia vuelve a obtener el título de Mejor Tonelería del Mundo, una distinción que ya consiguió en 2023 y 2024. El galardón pone en valor la trayectoria de esta empresa de Montilla, así como su apuesta constante por la investigación, la innovación y la mejora de sus procesos dentro de la industria de los espirituosos.

En este sentido, el gerente y maestro tonelero de la firma, Rafa Cabello, ha destacado que “a través de nuestros barriles ofrecemos perfiles de aroma y sabor muy concretos a las destilerías”. La empresa trabaja con la idea de que el barril no solo cumple una función de conservación, sino que también influye de forma decisiva en el resultado final del producto.

La firma Casknolia es pionera en la maduración de barricas con vinos ecológicos. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Cabello, que en 2024 fue reconocido como Mejor Tonelero del Mundo y que este año ha sido distinguido en la categoría Rest of the World, explica además que “en Casknolia nos ponemos en la piel del destilador para comprender qué necesita, lo que nos ha llevado a analizar de forma minuciosa cómo influyen los distintos tipos de roble y los diferentes vinos en el resultado final de los espirituosos”.

Investigación, calidad y adaptación al destilador

Ese enfoque, centrado en comprender la relación entre el barril y el producto final, es una de las bases sobre las que la firma ha construido su proyección internacional. A ello se suma la calidad de unos barriles elaborados con madera de roble procedente de explotaciones seleccionadas y envinados en bodegas de prestigio con vinos destinados al consumo final.

La directora adjunta de la tonelería, Elena Raya, que recogió el galardón en Londres junto a Rafa Cabello, ha subrayado la importancia del equipo humano en este reconocimiento. “Detrás de cada barril hay un esfuerzo colectivo basado en la experiencia y el compromiso diario”, ha señalado.

La labor innovadora de Casknolia, que ha revolucionado el sector de la tonelería a nivel mundial. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Raya ha enmarcado además este premio en la apuesta de la empresa por reforzar su estructura y formar a nuevas generaciones de toneleros para garantizar la continuidad del oficio. En sus palabras, “si hoy nuestra empresa sigue siendo una referencia a nivel mundial es, en gran parte, por el equipo humano que la sostiene cada día, por esa forma de trabajar en la que conviven la sensibilidad artesanal, la implicación de cada persona y una visión internacional”.

Una trayectoria avalada por varios reconocimientos

El premio recibido en Londres se suma a otros hitos logrados por Tonelería del Sur-Casknolia en los últimos años. En 2021 fue distinguida con el Premio Andaluz a la Artesanía en la categoría de Innovación e Investigación; en 2022 recibió el accésit Pyme Sostenible del Premio Pyme del Año de Córdoba; y en 2023 y 2024 ya fue elegida Cooperage of the Year a nivel mundial.

A este recorrido se añaden también su condición de finalista en los Premios ALAS 2023, su selección en 2025 como finalista por Córdoba en los Premios Andalucía TRADE y el homenaje recibido en 2026 por parte de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, que reconoció su aportación al patrimonio productivo de la comarca.

Este nuevo galardón refuerza la proyección internacional de Casknolia y vuelve a situar a Montilla y a la provincia de Córdoba dentro de un sector altamente especializado, en el que tradición, conocimiento técnico e innovación siguen marcando la diferencia.