La Diputación de Córdoba considera "desolador" que la CHG vuelva a rechazar las obras de La Colada "sin fundamentos técnicos ni jurídicos"

La Diputación de Córdoba considera "desoladora" la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de denegar la solicitud de concesión administrativa para el aprovechamiento del agua del embalse de La Colada, "una decisión que se produce sin una fundamentación jurídica ni técnica", según señala la institución provincial en una nota de prensa.

En la práctica, la denegación supone el rechazo del proyecto modificado para las obras de conexión de la presa de La Colada con las redes de abastecimiento que la Junta y la Diputación presentaron el pasado diciembre. La CHG ha contestado a la Diputación, que es el organismo que solicita la concesión, en cuyo expediente se incluían esas obras.

En el comunicado emitido tras conocerse la decisión de la Confederación, la Diputación de Córdoba "lamenta igualmente que la respuesta se vuelve a realizar en Semana Santa, a través de nota de prensa, sin que se tuviera conocimiento antes de su registro en la institución provincial". Añade la institución provincial que, "no obstante, se estudiará la situación y se procederá en consecuencia para defender los intereses de la provincia de Córdoba donde sea necesario".

La Diputación acusa a la CHG de mantener una "posición inmovilista"

La Diputación considera que con su respuesta, "la CHG mantiene su posición inmovilista sin atender a las necesidades planteadas por la administración competente para la prestación de un servicio básico en condiciones de calidad, que pretende desempeñar sus competencias de la forma más garantista posible en la zona norte de la provincia". En ese sentido, añade que "se está impidiendo que la Diputación de Córdoba cumpla correctamente como órgano gestor del servicio público básico de abastecimiento de agua potable". En concreto, la situación afecta a las comarcas de Los Pedroches y del Guadiato.

El proyecto de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba "no tiene ninguna deficiencia y las infraestructuras que contempla están plenamente justificadas y son totalmente necesarias para garantizar un suministro de agua de calidad", señala la institución provincial.

Por último, la Diputación de Córdoba añade que "seguirá trabajando para solucionar el abastecimiento de agua de calidad en la zona norte de manera definitiva".