Carmen Flores, alcaldesa de Aguilar de la Frontera: «La política se ha convertido en dinero y derechos, sin ideología»

-¿Por qué presenta su renuncia como alcaldesa?

-Porque ha llegado el momento, pero es un momento que estaba planificado, premeditado y organizado. No es una cosa improvisada. No hay ningún motivo personal, no estoy cansada, no estoy quemada, nada, simplemente políticamente creo que es el momento oportuno para dar un paso al lado.

-¿Le ha pillado al todo el mundo por sorpresa su decisión?

-A mi organización política desde luego que no, a mi equipo de gobierno tampoco. Puede que lo mismo el pueblo en general pensara que iba a acabar la legislatura, pero tenemos un programa electoral que está con los objetivos prácticamente cubiertos y algunos sobrepasados. Hay un equipo de gobierno que está totalmente preparado y nos hemos estado preparando siete años, sobre todo esta última legislatura, para que esté consolidado y sepa lo que tiene entre manos y desde luego hay una candidata que es perfecta. Está preparada, con ganas, es capaz.

-¿Nadie le ha pedido al menos que se quede hasta las próximas elecciones municipales?

-Sí, sí, sí. Hasta mi propio equipo. No suelo hacer las cosas por la voluntad. Suelo tener las cosas pensadas y de hecho así lo he manifestado en la organización, que sabía que esto iba a ocurrir. No estoy enferma, no estoy cansada, estoy bien. Simplemente creo que es lo oportuno y además que tenemos que aprender en las instituciones a que el relevo debe existir y debe ser una cosa natural. Y el relevo es no aferrarnos a los cargos porque sí. Hay un equipo. Hay un cambio generacional, que debe de haberlo.

-Pero no es habitual que un político renuncie a un cargo teniendo además mayoría absoluta, y menos cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina.

-Solo falta un año, eso es, para que la persona que va a sustituirme tenga un recorrido en ese cargo y en ese trabajo. Es un año de cara a las próximas elecciones y de consolidar ese equipo de cara al futuro. Porque a mí lo que me asusta es que Aguilar vuelva a caer en manos irresponsables. Ya conocemos la historia. Y no voy a hablar de este tema. Pero Aguilar cada vez que ha tenido un bache gordo ha sido porque no ha caído en manos responsables.

«A mí lo que me asusta es que Aguilar vuelva a caer en manos irresponsables, ya sabemos la historia»

-En su discurso de despedida no hubo reproches para nadie. ¿Se ha llevado bien con todo el mundo?

-Con la gente de la calle, sí. No he tenido enfrentamientos, ni peleas. He encontrado un apoyo y una colaboración extraordinaria. Y no solamente ha sido gracias a mi trabajo, sino gracias al equipo que tengo y que he tenido en la anterior legislatura también. Son personas amables, volcadas, empáticas, que han estado en todos sitios, con asociaciones y con colectivos. Y han sabido tratar muy bien a la población. Yo he coordinado y también algo habré puesto, pero ese ha sido mi apoyo fundamental. En fin, yo creo que se han tomado el proyecto y los objetivos como propios, también trabajadores y la población.

-¿Y cómo ha sido el trato con la oposición?

-No he querido hablar de ese tema, porque no quiero enturbiar mi despedida con estas cosas. Prefiero no opinar en mi despedida de la oposición. No, no creo que merezca la pena. Cuando esto pase y se resuelvan algunas cuestiones que están ahí pendientes, ya hablaré.

-¿Va a seguir vinculada a la política de algún modo?

-Siempre, desde que tengo uso de razón, he creído que las cosas hay que cambiarlas desde la política porque no hay otra manera. Se puede estar en las asociaciones, claro que se puede estar, aportando nuestro granito de arena, defendiendo cuestiones desde el voluntariado. Son temas muy importantes en la sociedad, pero donde realmente se cambia es desde la política, porque ahí es donde debe de estar la voluntad para cambiar. Una cosa son las presiones, otra cosa es que tengas en tu mano los instrumentos para cambiar. Los ayuntamientos no tienen muchos instrumentos para cambiar en cuanto a normativa, la legislación la tienen el gobierno y la Junta . Pero hay maneras de hacer las cosas, hay métodos, hay empatía. Yo seguiré en mi partido, seguiré trabajando. Pegando carteles o repartiendo lo que haga falta. Y seguiré, claro que seguiré mientras que tenga fuerza, peleando por un mundo un poquito más justo.

-Usted lleva en política desde 1980. ¿Cómo ha visto los cambios en la sociedad y en Aguilar?

-En las elecciones democráticas del 79 yo era joven, iba en la candidatura número 10, pensando que no iba a salir, y el Partido Comunista sacó aquí mayoría absoluta con nueve concejales. Hubo una dimisión y entré al Ayuntamiento. No había normas, no había nada. Esto ha cambiado muchísimo. Antes podías tirar para adelante sin trabas administrativas y esto estaba bien, aunque era un riesgo para las personas irresponsables. Y cuando llega un loco con malas formas, pues imagínate. Creo que estamos en un momento, por haberse hecho algunos disparates por parte de la administración o por parte de políticos, demasiado garantista. Con tal de garantizar algunas cuestiones, estamos entorpeciendo y taponando el funcionamiento administrativo de los ayuntamientos.

-Y el propio, ¿cómo ha cambiado en todo este tiempo?

-Yo llegué a la política en un municipio donde no había ni siquiera piscina, ni polideportivo, ni instituto, que se volvió a hacer. En cuanto a servicios, la basura se recogía con los medios que teníamos. Todo eso ha ido evolucionando a mejor. Gracias también, es verdad, a que otras instituciones han ido poniendo en el camino medios y recursos. Pero seguimos teniendo un déficit industrial.

-¿Cómo ve la política de ahora?

-La ciudadanía en general está desencantada de la política. Se ha convertido un poco en dinero y derechos, donde la ideología no cuenta casi nada. Creemos que todos los partidos son iguales. Pienso que eso es porque la política ya no está en manos ni siquiera del poder político, sino del poder económico. Estamos demasiado globalizados.