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Cabra construirá seis viviendas de alquiler social con criterios de eficiencia energética en el entorno del Molino del Duque

La iniciativa del Ayuntamiento de Cabra, financiada con más de 850.000 euros, pretende facilitar el acceso a hogares asequibles y eficientes en el entorno del antiguo Molino del Duque

Las nuevas seis viviendas de alquiler social en Cabra se construirán en el entorno del Molino del Duque.

Las nuevas seis viviendas de alquiler social en Cabra se construirán en el entorno del Molino del Duque. / José Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

El Ayuntamiento de Cabra ha sacado a licitación el servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la construcción de seis viviendas destinadas al alquiler social en el entorno del antiguo Molino del Duque.

La actuación se enmarca en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Más de 850.000 euros

El contrato, por un importe de 851.069,23 euros, se tramitará mediante procedimiento abierto, lo que permitirá la concurrencia de empresas interesadas en desarrollar una intervención que prioriza la eficiencia energética de los edificios proyectados, teniendo como plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 20 de abril. Según se recoge en el pliego, las viviendas deberán cumplir criterios de sostenibilidad y ahorro energético, en línea con las directrices europeas vinculadas a los fondos de recuperación.

En cuanto a los plazos, la duración máxima de las obras se establece en diez meses desde la supervisión favorable del proyecto por parte del Departamento Técnico municipal. A este periodo se suma el tiempo destinado a la redacción y tramitación del proyecto, fijando en doce meses la duración total del contrato.

Con esta iniciativa, el consistorio pretende reforzar el parque público de vivienda en régimen de alquiler social, facilitando el acceso a hogares asequibles y energéticamente eficientes, al tiempo que impulsa la regeneración de un enclave urbano próximo al antiguo Molino del Duque, para el que se contemplan unos 400.000 euros procedentes de los Planes Provinciales de la Diputación de Córdoba 2023-2027, a través del Plan de Actuación Integrado (PAI) “Cabra crece contigo”, que permitirá su restauración para albergar la Oficina de Turismo y distintos espacios que se destinarán a salas polivalentes y expositivas.

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