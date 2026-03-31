Benamejí reconoce el talento y el compromiso de sus vecinos en la 15ª edición de los Premios Benamejicenses del Año

El municipio de Benamejí ha celebrado la 15ª edición de los Premios Benamejicenses del Año, una de sus citas más destacadas con motivo del Día de la Villa. La gala de entrega de premios volvió a poner en valor el talento, la trayectoria y los valores de hombres y mujeres que hacen grande esta localidad cordobesa, informa el Ayuntamiento de Benamejí en una nota de prensa.

Durante la ceremonia se reconoció a los galardonados de esta edición: en la categoría Benamejicenses del Futuro, Sheila España Artacho y Rosa María Cuevas Ramírez; en Trayectoria Empresarial, Funeraria Nuestra Señora de Gracia; en Iniciativa Social, Real Cofradía de María Santísima de los Dolores, Esperanza y Soledad; en Participación Ciudadana, Manuel Pineda Marrón; en Embajador del Año, Antonio Jesús Crespo Velasco; en Benamejicense en la Historia, Manuel Gómez Martínez; y como Hijo Predilecto de Benamejí, José Luna Pacheco.

Los premios se enmarcan dentro de la celebración del Día de la Villa, una efeméride con la que el municipio conmemora el 26 de marzo de 1549, fecha en la que Don Diego de Bernuy otorgó la Carta Puebla a Benamejí, sentando las bases de su organización y desarrollo como comunidad.

José Luna Pacheco, Hijo Predilecto de Benamejí

El instante más emotivo de la noche se vivió con la entrega del título de Hijo Predilecto de Benamejí a José Luna Pacheco, una distinción que representa el mayor honor que el municipio puede conceder a uno de sus vecinos.

José Luna Pacheco, Hijo Predilecto de Benamejí, con la alcaldesa, Carmen Lara. / CÓRDOBA

La alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, fue la encargada de entregarle este reconocimiento, subrayando su trayectoria y su implicación constante en la vida cultural del municipio. Una trayectoria estrechamente vinculada al desarrollo cultural de Benamejí. Actor, dinamizador cultural y gran defensor de las tradiciones, José Luna ha desempeñado un papel fundamental en numerosos proyectos relacionados con el folclore, la cultura y las cofradías. Entre ellos sobresalen la dirección del Aula de Teatro Entrebambalinas y la puesta en escena de La Duquesa de Benamejí, iniciativas con las que ha contribuido de forma decisiva a preservar y engrandecer la identidad cultural del municipio.

Junto a su faceta artística, la alcaldesa destacó también el compromiso de Luna Pacheco, su cercanía y su capacidad para unir a distintas generaciones en torno a la cultura y las tradiciones, lo que lo ha convertido en un auténtico referente para el pueblo.

El acto fue inaugurado por la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Rosario Ruiz Granados, quien destacó el papel de la ciudadanía como motor fundamental del desarrollo del municipio y la importancia de seguir fortaleciendo el tejido social.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, que estuvo entre las autoridades asistentes, puso en valor el dinamismo de Benamejí y su capacidad para generar oportunidades, señalando a sus vecinos y vecinas como el verdadero motor de crecimiento y cohesión.

La alcaldesa, Carmen Lara, cerró la gala de entrega de premios

La alcaldesa, Carmen Lara Estepa, fue también la encargada de cerrar la gala con un discurso en el que destacó la importancia de estos premios como reflejo del alma colectiva de Benamejí.

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Durante su intervención, quiso dirigirse de forma especial a los premiados, afirmando que "este reconocimiento es fruto de vuestro esfuerzo diario, de vuestra entrega y compromiso con Benamejí, que os sitúan en ese difícil y valioso lugar de ser profetas en vuestra propia tierra". La aldaldesa añadió: "Sois el mejor patrimonio de este municipio y, juntos, formamos un gran equipo que nos permite mirar al futuro con ilusión y con las mejores garantías".