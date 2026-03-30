La Universidad de Córdoba y la Diputación impulsan la protección de los muros de piedra seca de Los Pedroches, un patrimonio único

Los muros de piedra seca de Los Pedroches aspiran a dar un paso decisivo hacia su reconocimiento y conservación. La Cátedra de Participación Ciudadana de la Universidad de Córdoba (UCO) ha presentado en la Diputación de Córdoba los principales resultados de su proyecto participativo en Torrecampo y Pedroche para conocer la percepción de la población de la zona sobre la importancia de las construcciones de Piedra Seca de la comarca, una serie de muros divisorios de origen tradicional que abundan por todo el territorio y que constituyen un bien patrimonial, natural y cultural de la provincia.

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha mostrado su satisfacción por esta iniciativa “a través de la cual se han realizado diversos encuentros con la sociedad civil de la zona para conocer su opinión sobre el sentido y el valor de este patrimonio, con el objetivo de ofrecer información útil para eventuales decisiones políticas de identificación, protección y promoción, y favorecer así su puesta en valor y conservación”.

El análisis realizado muestra que la construcción en piedra seca en Los Pedroches “goza de un reconocimiento social y emocional muy alto como elemento histórico, paisajístico, ecológico, ganadero y técnico, lo que favorece su potencial como eje de una marca cultural y turística sostenible”, ha apuntado la diputada.

El proyecto constata, además, una tensión entre el valor patrimonial de los muros y su viabilidad económica, así como un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo rural y la convivencia entre soluciones tradicionales y modernas.

En el marco del proyecto, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba y con la colaboración del personal investigador de la UCO adscrito al área de antropología y arqueología, se han diseñado, además, diversas rutas para dar a conocer este patrimonio.

La primera de ellas, de 22,7 kilómetros, transcurre por la Dehesa de Pedroche y Pozoblanco, los Molinos del arroyo de Santa María, el puente de la Reina Cava y la Ermita de Piedrasantas. La segunda parte de esta ermita y discurre en una distancia de 16,6 kilómetros hasta la ermita de San Sebastián por el arroyo Santa María y el Camino de las Trijuelas. La última, con 25 kilómetros de distancia pasa por Torrecampo, la ermita de la Virgen de las Veredas y el río Guadalmez.

Una técnica inscrita en la Unesco

La técnica de construcción de los muros de Piedra Seca fue inscrita por la Unesco en 2018 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, gracias a una propuesta presentada conjuntamente por distintos países europeos. No obstante, algunas comarcas españolas con presencia de este tipo de construcciones, como Los Pedroches, quedaron fuera de la lista.

Tal y como señalan de la Cátedra de Participación Ciudadana, la razón de esta exclusión se debe a la inexistencia en esta comarca de trabajos de catalogación de los elementos construidos o figuras de protección de los mismos. Este proyecto busca, precisamente, dar los pasos necesarios para que Los Pedroches alcancen también este objetivo, para lo cual resulta fundamental el impulso académico y la implicación directa de los habitantes de la zona.

La construcción de estos muros de piedra, que se basa en una técnica ancestral que consiste en el encaje preciso de piedras sin el uso de mortero o cualquier otro aglutinante, se emplea fundamentalmente en elementos auxiliares agrícolas y ganaderos, tales como división de fincas, muros de contención o apriscos, aunque también son empleados en la construcción de viviendas.

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Históricamente, han delimitado huertos y parcelas ganaderas y los portillos (pequeñas entradas accidentales en las paredes) han sido reparados mediante autoconstrucción para la gestión del ganado. Sin embargo, la evolución hacia una ganadería intensiva ha reducido la función de estos cercados, que a menudo son reemplazados por alambradas o abandonados