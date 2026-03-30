El tiempo
Lunes Santo espléndido en Córdoba... hasta que llegue la noche
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
Tras un Domingo de Ramos donde el tiempo acompañó y dejó una jornada esplendorosa en toda Córdoba, para este Lunes Santo las previsiones apuntan a un día igual de esplendoroso, aunque eso sí, habrá que abrigarse un poco para ver los pasos por la noche.
Puedes seguir la última hora de la jornada aquí.
El tiempo este Lunes Santo
Para este Lunes Santo, la previsión invita a salir a la calle a disfrutar. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), espera para hoy en Córdoba cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en descenso; las máximas sufrirán pocos cambios o ligero en ascenso. Heladas débiles en la Subbética. Vientos flojos a moderados del noreste quedando flojos variables al final del día.
En el conjunto de Andalucía, el tiempo será similar y sin posibilidad de lluvia.
En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 5 y 21 grados; en Lucena, entre 4 y 17; en Pozoblanco, entre 3 y 18; y en Priego de Córdoba, entre 2 y 16 grados.
El tiempo este Martes Santo
Para el Martes Santo, el panorama será muy similar, aunque subirán ligeramente las temperaturas. Los cielos cielos estarán despejado, con máximas y mínimas en ascenso, algo que será localmente notable. Vientos flojos de componente norte con intervalos moderados en las sierras.
El mercurio osciliará entre los 8 y 26 grados; en Lucena, entre 8 y 22; en Pozoblanco, entre 6 y 23; y en Priego de Córdoba, entre 6 y 21 grados.
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