Lunes Santo espléndido en Córdoba... hasta que llegue la noche

Tras un Domingo de Ramos donde el tiempo acompañó y dejó una jornada esplendorosa en toda Córdoba, para este Lunes Santo las previsiones apuntan a un día igual de esplendoroso, aunque eso sí, habrá que abrigarse un poco para ver los pasos por la noche.

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El tiempo este Lunes Santo

Para este Lunes Santo, la previsión invita a salir a la calle a disfrutar. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), espera para hoy en Córdoba cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en descenso; las máximas sufrirán pocos cambios o ligero en ascenso. Heladas débiles en la Subbética. Vientos flojos a moderados del noreste quedando flojos variables al final del día.

En el conjunto de Andalucía, el tiempo será similar y sin posibilidad de lluvia.

Previsión meteorológica para Córdoba. / CÓRDOBA

En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 5 y 21 grados; en Lucena, entre 4 y 17; en Pozoblanco, entre 3 y 18; y en Priego de Córdoba, entre 2 y 16 grados.

El tiempo este Martes Santo

Para el Martes Santo, el panorama será muy similar, aunque subirán ligeramente las temperaturas. Los cielos cielos estarán despejado, con máximas y mínimas en ascenso, algo que será localmente notable. Vientos flojos de componente norte con intervalos moderados en las sierras.

El mercurio osciliará entre los 8 y 26 grados; en Lucena, entre 8 y 22; en Pozoblanco, entre 6 y 23; y en Priego de Córdoba, entre 6 y 21 grados.