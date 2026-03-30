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Lunes Santo espléndido en Córdoba... hasta que llegue la noche

Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia

Un grupo de cordobeses paseando ayer por la Ribera.

Un grupo de cordobeses paseando ayer por la Ribera. / Chencho Martínez

Tomás Moreno

Córdoba

Tras un Domingo de Ramos donde el tiempo acompañó y dejó una jornada esplendorosa en toda Córdoba, para este Lunes Santo las previsiones apuntan a un día igual de esplendoroso, aunque eso sí, habrá que abrigarse un poco para ver los pasos por la noche.

Puedes seguir la última hora de la jornada aquí.

El tiempo este Lunes Santo

Para este Lunes Santo, la previsión invita a salir a la calle a disfrutar. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), espera para hoy en Córdoba cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en descenso; las máximas sufrirán pocos cambios o ligero en ascenso. Heladas débiles en la Subbética. Vientos flojos a moderados del noreste quedando flojos variables al final del día.

En el conjunto de Andalucía, el tiempo será similar y sin posibilidad de lluvia.

Previsión meteorológica para Córdoba.

Previsión meteorológica para Córdoba. / CÓRDOBA

En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 5 y 21 grados; en Lucena, entre 4 y 17; en Pozoblanco, entre 3 y 18; y en Priego de Córdoba, entre 2 y 16 grados.

El tiempo este Martes Santo

Para el Martes Santo, el panorama será muy similar, aunque subirán ligeramente las temperaturas. Los cielos cielos estarán despejado, con máximas y mínimas en ascenso, algo que será localmente notable. Vientos flojos de componente norte con intervalos moderados en las sierras.

Noticias relacionadas y más

El mercurio osciliará entre los 8 y 26 grados; en Lucena, entre 8 y 22; en Pozoblanco, entre 6 y 23; y en Priego de Córdoba, entre 6 y 21 grados.

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