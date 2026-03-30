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Obituario

Fallece Esperanza Miranda, docente ejemplar y primera mujer en pregonar la Semana Santa de Fernán Núñez

Era integrante de la Coral del Círculo Cultural Calíope y participaba en numerosas actividades culturales

Esperanza Miranda.

Esperanza Miranda. / CÓRDOBA

M.J. Raya

M.J. Raya

La localidad de Fernán Núñez está viviendo este Lunes Santo con tristeza tras haberse conocido el fallecimiento de Esperanza Miranda Fernández, maestra de profesión jubilada e hija también de un gran docente que le da nombre a uno de los dos colegios de la localidad, Fernando Miranda.

Esperanza Miranda, además de ser docente por vocación y por herencia, siempre tuvo muchas inquietudes culturales, formando parte de la Coral del Círculo Cultural Calíope desde sus inicios y también participando en muchas actividades, según ha destacado este lunes en sus redes sociales la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Fernán Núñez.

Una mujer referente

La Agrupación de Cofradías ha lamentado el fallecimiento de esta fernannuñense ejemplar, que fue referente en 1995, hace 31 años, cuando se convirtió en la primera mujer que pregonó la Semana Santa en Fernán Núñez y de las primeras de la provincia. El órgano que agrupa a las cofradías fernannuñenses ha publicado estas palabras:

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"Ayer mismo, la Virgen de la Paz y Esperanza llenaba nuestro pueblo de un sentimiento indescriptible y hoy, amanecemos con la desazón de tu partida. Esperanza fue docente por vocación, educó en cultura y sobre todo en valores, a varias generaciones de nuestro pueblo. No contenta con ello, dedicaba buena parte de su tiempo al Círculo Cultural Calíope, en el cual destacó como actriz en multitud de representaciones teatrales y presentando un gran número de actos: exaltaciones, recitales, festivales para la tercera edad y un largo etcétera. Destacó como rapsoda en multitud de lecturas poéticas, como la que esta Agrupación organizo en su primer acto público en 1977. Un hito importante dentro de esta Agrupación fue su Pregón de Semana Santa en 1995, pues sería la primera mujer que ocuparía el atril de Santa Marina para este menester. Su marcha es una gran pérdida no solo para su familia, también para nuestro pueblo, pero seguros estamos de que la Esperanza, que anoche paseaba por nuestras calles, ya te ha recibido junto a Ella. DEP".

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