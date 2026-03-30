Calle estratégica en el centro de Lucena: la remodelación integral de Juan Jiménez Cuenca comenzará antes del verano

La ejecución del Plan de Actuación Integrado (PAI), denominado Hacia una nueva centralidad, empezará en Lucena con la ejecución de la remodelación integral y la dotación de nuevas infraestructuras en la calle Juan Jiménez Cuenca, popularmente conocida como calle El Agua. El proyecto técnico describe una intervención en el tramo comprendido entre las calles Cabrillana y El Peso, sobre una superficie total de 1.076 metros cuadrados y una longitud de 154 metros.

El importe de la licitación asciende a 440.175 euros, accediendo el Ayuntamiento a una financiación, con fondos europeos, del 85%. Las empresas interesadas han de registrar sus ofertas antes del 13 de abril y el plazo de ejecución contempla seis meses.

El concejal de Obras, Javier Pineda, vaticina “dos meses aproximadamente” entre la difusión pública del pliego y el inicio de los trabajos, a salvo de eventuales recursos u otros obstáculos en el recorrido administrativo, emplazando, por tanto, al final de mayo o principios de junio para el comienzo de la intervención. Entre otros efectos prioritarios, destaca la implantación de una configuración viaria “en plataforma única”, guardando consonancia con otras calles del centro histórico, sin eliminar ningún aparcamiento.

La renovación y actualización de esta vía antecederá a unas obras análogas, igualmente contenidas en el PAI, y que, sucesivamente, se acometerán en la calle El Peso, desde la confluencia con la propia calle Juan Jiménez Cuenca, y en el entorno de la avenida del Parque. El edil popular puntualiza que las actuaciones se afrontarán con un carácter consecutivo sin incurrir en una simultaneidad que provocaría una parálisis crucial del tráfico rodado en un perímetro del centro urbano.

Accesibilidad y nuevas infraestructuras

Esta actuación en la calle Juan Jiménez Cuenca, y que confiere continuidad a la transformación del tramo que desemboca en el Llanete de San Francisco, culminada en 2014, pretende subsanar inconvenientes ligados a la accesibilidad, así como sustituir las infraestructuras básicas de alcantarillado, abastecimiento de agua y canalizaciones de alumbrado público y telecomunicaciones.

El proyecto alude a la vulneración actual de la normativa, respecto de la dimensión y fisonomía de los acerados, en el tramo a renovar. La futura concesionaria empleará materiales acordes al entorno urbano, con nuevos elementos de drenaje y mejora de la seguridad vial, contribuyendo, en definitiva, a una imagen homogénea del centro urbano, por ejemplo, a base de adoquines de granito gris, rematado por un encintado, con solera hidráulica, en la calzada central, y losa granallada en color rojo, dispuesto en el tramo de la calle Juan Jiménez Cuenca reconvertido hace 12 años.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Labson Geotecnia y Sondeos, por 7.887 euros, entre dos ofertas recibidas, la realización de un estudio geotécnico, a incorporar en los proyectos de reconversión de las calles Juan Jiménez Cuenca, El Peso y avenida del Parque, a través del sistema dinámico de adquisición, con un período de desarrollo de dos meses.