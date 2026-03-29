Una obra de emergencia pretende reforzar el Puente Povedano de Lucena

Dos años de informaciones cruzadas entre el Ayuntamiento de Lucena y la Junta de Andalucía han procurado dirimir, por el momento sin conclusiones definitivas, la propiedad integral del Puente Povedano, una infraestructura patrimonial del siglo XVI, ubicada en término municipal lucentino en dirección hacia la localidad de Benamejí. La imposibilidad de consumar la inscripción en el inventario del Consistorio paraliza, atendiendo a los criterios técnicos actuales del secretario general, la ejecución de cualquier actuación en una vía de comunicación esencial en un entorno fundamentalmente agrícola.

El Ayuntamiento materializó, en el transcurso del 2020, la primera fase de un proyecto que, como mínimo, contemplaba una segunda actuación nunca desarrollada. Emplazado en la vereda denominada Cruz del Espartal, la delegación municipal de Patrimonio Histórico-Artístico promovió, en aquel entonces, una obra que consistió en consolidar los elementos troncales de la estructura. En concreto el trabajo se centró en los dos arcos y el pilar central, con una inversión, con fondos propios, de 67.639 euros. El plan global emplazaba a trabajos posteriores la reposición del resto del alzado y la rehabilitación de la plataforma superior, con el propósito de restituir el estado y la configuración original de un puente de estilo renacentista, elaborado con mampostería y sillares de piedra, dibujando sus dos vanos en forma de arco de medio punto. Antiguamente, hasta la apertura de conexiones análogas en la carretera de Málaga, gozaba de una relevancia estratégica. Exactamente, evita un desnivel de hasta seis metros de altura, con una longitud de 80 metros y una anchura aproximada de unos seis metros.

El expediente original registrado en el Ayuntamiento adolece de imprecisiones sobre la titularidad del puente. Las últimas comunicaciones, remitidas desde la delegación territorial de Medio Ambiente, esgrimen una doble propiedad, aludiéndose a localización en un trayecto rural perteneciente a la Junta de Andalucía. De otro lado, el Ayuntamiento ha esgrimido un extracto transcrito del acta de un Pleno celebrado en el siglo XVI y reflejado en la bibliografía de Francisco López Salamanca, cronista oficial de la ciudad, que constata el empleo de dinero municipal para su construcción. Con esta aportación, «nos pueden decir que, pese a estar en una vereda, es nuestro e inscribirlo», afirma la concejala actual de Patrimonio, Charo Valverde. Por el momento, la Junta continúa sin contestar a estas últimas alegaciones remitidas desde la administración local.

Una actuación de emergencia para evitar "que el puente se caiga"

Entretanto, desde el área de Régimen Interior han propuesto, mientras persista la negativa a acometer nuevas etapas de la restauración, la realización de una actuación de emergencia «para evitar que el puente se caiga» dado que «si se cae pasando cualquier vehículo por arriba y ocasiona daños personales» resultaría «muy triste que fuera por este devenir administrativo», resume la edil popular.

La obra de urgencia posibilitaría «que no siga deteriorándose y viniéndose abajo», insiste Charo Valverde. A partir de ahora, el arqueólogo municipal habrá de afrontar la redacción de un informe, justificando las circunstancias que sustentan la emergencia y, además, el Ayuntamiento estimaría el coste a afrontar.

Este puente soporta a diario un intenso y pesado tráfico de transporte agrícola. El Ayuntamiento, como solución provisional, incluso estudia suspender el tránsito rodado y reconducir a los agricultores y usuarios de las diversas fincas, pese a los perjuicios notorios, hacia otros itinerarios de mayor longitud.

Sin ninguna protección específica, este Puente Povedano sí concentra un sobresaliente valor histórico y patrimonial por su composición y premisas constructivas.