Almodóvar del Río
La Guardia Civil detiene a una persona y desmantela una plantación de marihuana
El instituto armado, además, investiga en la misma operación a una persona y se incauta de 470 plantas
La Guardia Civil, en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el cultivo y elaboración de drogas, ha desmantelado una plantación de marihuana, en la localidad de Almodóvar del Río y ha detenido a una persona y ha investigado a otra, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y un delito de defraudación de fluido eléctrico.
Cortes de luz
La Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de varias informaciones recibidas, que se estaban produciendo frecuentes cortes de luz en una de las parcelaciones de la localidad de Almodóvar del Río, así como que existía un fuerte olor a marihuana en la zona.
Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para la ubicación del inmueble desde donde se desprendía el olor a marihuana. Tras localizar el inmueble y comprobar que el mismo mantenía un enganche ilegal a la red eléctrica, se procedió al registro del mismo, lo que permitió localizar en su interior una plantación de marihuana compuesta de 470 plantas, en su fase final de floración, que fue totalmente desmantelada, la mima estaba dotada de tota la infraestructura necesaria para garantizar un pleno rendimiento.
Para el mantenimiento de la plantación, los responsables habían realizado un enganche ilegal a la red eléctrica. La Guardia Civil como consecuencia de los hechos descritos ha procedido a la detención de una persona y a la investigación de otra. Detenido, investigado, droga y efectos intervenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
- El joven de Trassierra murió, supuestamente, herido por una flecha en un accidente de caza
- A la tercera va la vencida: la Diputación de Córdoba vende la parcela en la Carrera del Caballo con capacidad para 70 VPO
- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
- Guía del Sábado de Pasión 2026 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
- Una cofradía más, estrenos y cambios en la carrera oficial renuevan la Semana Santa de Córdoba 2026
- Transportes anuncia que la N-432 sumará dos carriles en el tramo entre Córdoba y Cerro Muriano
- Senderismo en Córdoba: la ruta que recorre una de las dehesas mejor conservadas de la sierra
- El Ayuntamiento de Córdoba abre en breve el plazo para inscribirse en sus rutas guiadas gratuitas para mayores de 60 años