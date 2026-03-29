Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Semana SantaGuía Domingo de RamosComercioEntrevista al obispoSábado de PasiónGuía Semana SantaSemana Santa Córdoba
instagramlinkedin

Almodóvar del Río

La Guardia Civil detiene a una persona y desmantela una plantación de marihuana

El instituto armado, además, investiga en la misma operación a una persona y se incauta de 470 plantas

Plantación de marihuana localizada por la Guardia Civil en Almodóvar del Río.

Plantación de marihuana localizada por la Guardia Civil en Almodóvar del Río. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil, en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el cultivo y elaboración de drogas, ha desmantelado una plantación de marihuana, en la localidad de Almodóvar del Río y ha detenido a una persona y ha investigado a otra, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Cortes de luz

La Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de varias informaciones recibidas, que se estaban produciendo frecuentes cortes de luz en una de las parcelaciones de la localidad de Almodóvar del Río, así como que existía un fuerte olor a marihuana en la zona.

Agente de la Guardia Civil en la plantación incautada.

Agente de la Guardia Civil en la plantación incautada. / CÓRDOBA

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para la ubicación del inmueble desde donde se desprendía el olor a marihuana. Tras localizar el inmueble y comprobar que el mismo mantenía un enganche ilegal a la red eléctrica, se procedió al registro del mismo, lo que permitió localizar en su interior una plantación de marihuana compuesta de 470 plantas, en su fase final de floración, que fue totalmente desmantelada, la mima estaba dotada de tota la infraestructura necesaria para garantizar un pleno rendimiento.

Noticias relacionadas

Para el mantenimiento de la plantación, los responsables habían realizado un enganche ilegal a la red eléctrica. La Guardia Civil como consecuencia de los hechos descritos ha procedido a la detención de una persona y a la investigación de otra. Detenido, investigado, droga y efectos intervenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El joven de Trassierra murió, supuestamente, herido por una flecha en un accidente de caza
  2. A la tercera va la vencida: la Diputación de Córdoba vende la parcela en la Carrera del Caballo con capacidad para 70 VPO
  3. GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
  4. Guía del Sábado de Pasión 2026 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
  5. Una cofradía más, estrenos y cambios en la carrera oficial renuevan la Semana Santa de Córdoba 2026
  6. Transportes anuncia que la N-432 sumará dos carriles en el tramo entre Córdoba y Cerro Muriano
  7. Senderismo en Córdoba: la ruta que recorre una de las dehesas mejor conservadas de la sierra
  8. El Ayuntamiento de Córdoba abre en breve el plazo para inscribirse en sus rutas guiadas gratuitas para mayores de 60 años

La Guardia Civil detiene a una persona y desmantela una plantación de marihuana

La Guardia Civil detiene a una persona y desmantela una plantación de marihuana

Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Domingo de Ramos: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías

La Aemet avisa de un cambio térmico: así se presenta el tiempo este Domingo de Ramos y este Lunes Santo en Córdoba

La Aemet avisa de un cambio térmico: así se presenta el tiempo este Domingo de Ramos y este Lunes Santo en Córdoba

La iglesia que ardió pero no desapareció y hoy es símbolo de un pueblo de Córdoba

El pueblo que conserva el único puente califal del sur de la provincia de Córdoba

El pueblo que conserva el único puente califal del sur de la provincia de Córdoba

Una obra de emergencia pretende reforzar el Puente Povedano de Lucena

Reforestar para compensar

María José Román proclama su amor a Montoro en un pregón cargado de vivencias y devoción

María José Román proclama su amor a Montoro en un pregón cargado de vivencias y devoción
Tracking Pixel Contents