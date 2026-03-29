La Guardia Civil detiene a una persona y desmantela una plantación de marihuana

La Guardia Civil, en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el cultivo y elaboración de drogas, ha desmantelado una plantación de marihuana, en la localidad de Almodóvar del Río y ha detenido a una persona y ha investigado a otra, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Cortes de luz

La Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de varias informaciones recibidas, que se estaban produciendo frecuentes cortes de luz en una de las parcelaciones de la localidad de Almodóvar del Río, así como que existía un fuerte olor a marihuana en la zona.

Agente de la Guardia Civil en la plantación incautada. / CÓRDOBA

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para la ubicación del inmueble desde donde se desprendía el olor a marihuana. Tras localizar el inmueble y comprobar que el mismo mantenía un enganche ilegal a la red eléctrica, se procedió al registro del mismo, lo que permitió localizar en su interior una plantación de marihuana compuesta de 470 plantas, en su fase final de floración, que fue totalmente desmantelada, la mima estaba dotada de tota la infraestructura necesaria para garantizar un pleno rendimiento.

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Para el mantenimiento de la plantación, los responsables habían realizado un enganche ilegal a la red eléctrica. La Guardia Civil como consecuencia de los hechos descritos ha procedido a la detención de una persona y a la investigación de otra. Detenido, investigado, droga y efectos intervenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.