La Exposición del Gran Capitán, en Montilla, recibirá nuevas piezas del Museo del Ejército y del Museo del Prado

La Exposición Permanente del Gran Capitán, ubicada en el Castillo de Montilla, incorporará en los próximos meses nuevas piezas procedentes de instituciones de referencia como el Museo del Ejército y el Museo del Prado, en una apuesta del Ayuntamiento por reforzar el atractivo de este espacio cultural y consolidarlo como uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad.

Entre las incorporaciones previstas destaca la cesión por parte del Museo del Ejército de la espada y el escudo de Carlos V, así como la llegada de tres nuevas obras pictóricas procedentes del Museo del Prado. Estas piezas contribuirán a enriquecer el discurso expositivo y a ampliar la oferta cultural vinculada a la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán.

Este anuncio coincide con la presentación de un nuevo vídeo promocional de la exposición, que está a punto de cumplir su primer año de vida. El espacio, situado en la planta alta del castillo donde nació el ilustre militar en 1453, busca así reforzar su visibilidad en un momento clave para el turismo, con la Semana Santa y la primavera.

Parte de la estrategia municipal de contenidos digitales

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha subrayado que, en este primer año, la muestra se ha consolidado como un recurso museístico de gran interés, integrándose en una oferta cultural en crecimiento. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento continúa trabajando en nuevos proyectos como el Museo del Vino o el Museo del Aceite, que ampliarán el atractivo turístico del municipio.

El nuevo material audiovisual forma parte de la estrategia municipal de contenidos digitales enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos Next Generation, y se suma a otras acciones como campañas digitales o la renovación de la presencia en redes sociales.

Una mirada más humana del Gran Capitán

Desde el punto de vista narrativo, el vídeo apuesta por una mirada más humana del Gran Capitán, en línea con el planteamiento de la exposición. El concejal de Turismo, Adrián Lapsley, ha señalado que este recurso busca impulsar las visitas y avanzar en el objetivo de convertir el espacio en un museo de pleno derecho.

Por su parte, el comisario de la muestra, José Rey García, ha destacado que el proyecto permite "descubrir a la persona que hay detrás del mito", abriendo la puerta a nuevos contenidos que sigan profundizando en la figura histórica.

Por último, el Ayuntamiento ha puesto en valor el papel de los fondos europeos en el desarrollo de este tipo de iniciativas, que permiten mejorar la oferta cultural y generar nuevas oportunidades para el municipio.

Horario especial en Semana Santa

Una vez completada la reparación de los daños ocasionados en la cubierta por el tren de borrascas de hace un mes, la Exposición Permanente del Gran Capitán ha reabierto sus puertas con plena normalidad y anunciando un horario especial de apertura para Semana Santa: