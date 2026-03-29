La Diputación de Córdoba traslada los avances del proyecto europeo Camino Vertical a la Asociación Amigos del Camino Mozárabe

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha mantenido un encuentro con la Asociación Amigos del Camino Mozárabe en Córdoba para informarles sobre los avances del proyecto Camino Vertical cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Interreg España-Portugal (Poctep 2021-2027).

Ruz ha explicado a los socios de esta entidad las distintas actividades de la campaña de sensibilización y dinamización que se está realizando en la provincia “para promover la competitividad turística y el patrimonio del Camino Mozárabe de Santiago, y poner en valor el patrimonio histórico, cultural, natural, paisajístico y gastronómico del territorio cordobés promoviendo su desarrollo sostenible y turístico".

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial, ha resaltado la importancia de este proyecto europeo para “mejorar la cooperación transfronteriza entre España y Portugal y su designación como operación de importancia estratégica”. Asimismo, Ruz ha señalado que “las distintas campañas que se están realizando tienen como objetivo el incremento del conocimiento histórico y cultural del Camino Mozárabe así como la mejora de la accesibilidad, seguridad y experiencia para los peregrinos”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Amigos del Camino Mozárabe en Córdoba, Joaquín Gómez Aguilar, ha agradecido la labor que está realizando la Diputación para la promoción y difusión del camino en la provincia de Córdoba.

Proyecto de Cooperación Transfronteriza España-Portugal

La Diputación de Córdoba es uno de los doce socios que participan en el proyecto Camino Vertical financiado por Interreg, en la cuarta convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (Poctep), enfocado a la protección, desarrollo y promoción de los recursos turísticos y el patrimonio asociado a los Caminos Jacobeos del Oeste Ibérico, entre los que se encuentra el Camino Mozárabe de Santiago que pasa por la provincia de Córdoba.

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En este proyecto participan, además de la institución provincial, las diputaciones de Badajoz, Cáceres, Cádiz, Huelva, Zamora, Ourense a través de Inorde, y Sevilla, con Prodetur, y la Junta de Extremadura por parte española, mientras que de Portugal forman parte de la iniciativa el municipio de Barcelos, Turismo do Alentejo y la Entidade Regional de Turismo de Centro de Portugal.