La Diputación de Córdoba prorroga o asume la gestión de residuos y puntos limpios en nueve municipios

La Diputación de Córdoba ha suscrito convenios de colaboración con nueve municipios de la provincia - Rute, Villanueva del Rey, Montalbán, Cañete de las Torres, Villafranca, La Victoria, El Viso, Villanueva de Córdoba e Iznájar- con el fin de prorrogar o asumir servicios relacionados con la gestión integral de residuos domésticos y con la gestión de puntos limpios municipales.

El máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha señalado que “con la puesta en funcionamiento de puntos limpios en la provincia, se aprovechan los materiales contenidos en los residuos domésticos que son susceptibles de un reciclaje directo. De este modo, conseguimos un ahorro energético y de materias primas, así como una reducción del volumen de aquellos residuos voluminosos que no pueden ser eliminados mediante los servicios convencionales de recogida de basura”.

En este sentido, Fuentes ha abundado en que “el objetivo no es otro que promover el reciclaje y la valorización de los residuos en beneficio de todos los ciudadanos; se trata de facilitar que tanto la ciudadanía como los comercios, oficinas y servicios puedan depositar sus residuos domiciliarios de forma selectiva”.

Asistentes a la firma de convenios con la Diputación para la gestión de residuos. / CÓRDOBA

Gestión de puntos limpios

En virtud de los acuerdos firmados, la institución provincial se encargará de la gestión de los puntos limpios de Villanueva del Rey, Montalbán de Córdoba, Cañete de las Torres, El Viso e Iznájar. Así, la Diputación de Córdoba, a través de su Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), procederá a colaborar con la labor municipal de gestión de estos puntos limpios para potenciar la recepción diferenciada de residuos introduciendo elementos que posibiliten la clasificación.

Basura doméstica

Con relación a la gestión de residuos domésticos municipales, la Diputación ha firmado adendas con los ayuntamientos de Villafranca y Villanueva de Córdoba para prorrogar cuatro años más el servicio de gestión integral, que realiza a través de Epremasa, y ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de La Victoria para encargarse de la gestión integral de los residuos domésticos y municipales según la modalidad de recogida establecida en dicho acuerdo.

En el caso de Rute, la Diputación y el Ayuntamiento de la localidad han firmado dos adendas, una de ellas para prorrogar durante cuatro años la duración del convenio de colaboración para la gestión del punto limpio municipal y otra para ampliar cuatro años más la prestación de servicios de la gestión integral de residuos domésticos y municipales.