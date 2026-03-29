La Aemet avisa de un cambio térmico: así se presenta el tiempo este Domingo de Ramos y este Lunes Santo en Córdoba

El Domingo de Ramos marca en Córdoba el inicio de una de las semanas más esperadas del año, en la que tradición, fe y emoción se entrelazan en las calles. Las primeras procesiones se abrirán paso hoy entre el público y el tiempo juega un papel clave para cofrades y visitantes que miran al cielo en busca de estabilidad.

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El tiempo este Domingo de Ramos

Para este domingo, la previsión invita a la tranquilidad. Predominarán los cielos poco nubosos o completamente despejados, lo que permitirá el desarrollo de las estaciones de penitencia sin sobresaltos.

Las temperaturas mínimas experimentan un ligero ascenso, suavizando la madrugada, mientras que las máximas descienden respecto a jornadas previas, dejando un ambiente algo más fresco durante las horas centrales. El viento será otro factor a tener en cuenta, aunque sin excesiva incidencia en la capital cordobesa: soplará flojo a moderado de componente norte.

En el conjunto de Andalucía, eso sí, se esperan rachas localmente intensas y algunas precipitaciones en el litoral oriental por la tarde, un escenario que no debería afectar directamente a Córdoba pero que refleja cierta inestabilidad en la comunidad.

Previsión meteorológica para Córdoba. / Aemet

En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 7 y 21 grados; en Lucena, entre 6 y 17; en Pozoblanco, entre 4 y 17; y en Priego de Córdoba, entre 3 y 15 grados.

El tiempo este Lunes Santo

Para este Lunes Santo, el panorama es mayoritariamente estable, completándose el cambio térmico. Los cielos seguirán poco nubosos, aunque aparecerán intervalos de nubes altas que podrían opacar ligeramente el sol en algunos momentos. Las temperaturas mínimas descenderán, lo que podría traducirse en un amanecer más frío, especialmente en zonas como la Subbética, donde incluso no se descartan heladas débiles. Por su parte, las máximas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, recuperando algo de confort térmico durante el día.

En cuanto al viento, continuará soplando flojo a moderado del noreste, tendiendo a variable y perdiendo intensidad conforme avance la jornada, lo que contribuirá a una sensación más apacible en las calles.

Así arranca la Semana Santa cordobesa. El tiempo, en general favorable, con temperaturas suaves y sin amenazas significativas de lluvia en la capital, supondrá un respiro para hermandades y fieles que podrán centrarse en lo verdaderamente importante.