La Junta abre el plazo para inscribirse en la jornada demostrativa de olivar de 'Demofarm Andalucía'

Los agricultores andaluces interesados en participar en la próxima jornada demostrativa del proyecto 'Demofarm Andalucía' centrada en el cultivo del olivar deben inscribirse previamente para reservar su plaza. Este encuentro tiene un número máximo de 20 asistentes para asegurar que todos los productores puedan aprovechar al máximo la visita a la explotación que colabora con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en esta iniciativa.

El plazo para solicitar la plaza permanecerá abierto hasta completar el aforo. Esta jornada de campo está prevista para el próximo martes 7 de abril a partir de las 10.30 horas y se desarrollará en las instalaciones de la empresa oleícola Luque Ecológico situadas en Castro del Río.

Herramientas de digitalización

La programación comienza con la presentación de diversas herramientas de digitalización que se pueden aplicar actualmente a una explotación de olivar tradicional, ya que se encuentran en el mercado a disposición de los productores.

Almazara Luque Ecológico de Castro del Río. / CÓRDOBA

Más tarde, los participantes pueden comprobar en personas su implementación en la finca de Luque Ecológico y conocer de cerca estos avances tecnológicos que pueden contribuir al impulso de la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones olivareras de Andalucía.

Entre otros dispositivos novedosos, los participantes podrán conocer cómo funcionan los sensores de temperatura y de humedad a diferentes profundidades colocados en el suelo de esta explotación cordobesa y que se emplean para programar el riego.

También se explicará el funcionamiento de las trampas digitales para la mosca del olivo (Bractocera oleae) y para el prays del olivo (Prays oleae); las ventajas que aportan los sensores ligados al riego --programador, presostato y transductor de presión-- y las posibilidades que ofrece a los agricultores el uso de una plataforma satelital.

Proyecto 'Demofarm'

El proyecto 'Demofarm Andalucía' se basa en la creación de una red de explotaciones agrícolas y ganaderas andaluzas donde se ponen en práctica y se evalúan diferentes soluciones tecnológicas disponibles en el mercado y que parecen tener potencial para mejorar la competitividad de las fincas de la región.

Asimismo, el Gobierno andaluz ha señalado que esta iniciativa público-privada permite conocer el funcionamiento de los últimos avances digitales en un entorno real y en diferentes contextos agrarios; por lo que ayuda a los profesionales del campo a identificar aquellas prácticas que se adaptan mejor a su explotación y a sus necesidades particulares.

Las fincas colaboradoras de 'Demofarm Andalucía' tienen "un papel fundamental" en el desarrollo del proyecto. En primer lugar son las encargadas de poner en prácticas las herramientas a analizar; y posteriormente acogen a los interesados en conocer estas novedades.

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Actualmente están implicadas en el proyecto un total de diez explotaciones de siete provincias andaluzas -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla-. Entre ellas se encuentran tanto fincas dedicadas a la actividad agrícola --olivar, cítricos, fresas, hortícolas de invernadero y cultivos herbáceos extensivos-- como otras centradas en ganadería --ovino en extensivo y vacuno de carne y leche--.