El Gobierno central invirtió 5,22 millones de euros en los embalses de Córdoba durante 2025

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) invirtieron a lo largo de 2025 un total de 5,22 millones de euros en los embalses de la provincia de Córdoba. Este es uno de los datos que ha obtenido la senadora del PP Cristina Casanueva a su pregunta sobre el dinero destinado a los embalses cordobeses durante el año pasado.

En concreto, la mayor inversión se destinó a la presa del Arenoso, con 1.882.966 euros, seguida por los 846.150 euros en la presa de La Breña II y los 333.958 euros en el Bembézar. Un total de 281.824 euros se destinaron a Hornachuelos, 226.938 euros en Retortillo Derivación (la red de suministro), que se suma a los 192.929 euros en Retortillo (el embalse), 179.999,45 euros en San Rafael de Navallana, 171.925,14 euros en José Torán y 167.117 euros en Martín Gonzalo.

La lista de inversiones se completa con los 155.841 euros en Guadalmellato, 132.577 euros en Puente Nuevo, 119.999 euros en Iznájar, 119.999 euros en Sierra Boyera, 119.999 euros en Vadomojón, 119.999 euros en Yeguas, 117.025 euros en la presa de La Colada y 59.999 euros en Guadanuño.

La inversión total ascendió a 5.229.253 euros, de los que 2.383.111 euros correspondieron a la CHG y 2.846.142 euros a Acuaes.

A día de hoy, y tras el tren de borrascas de febrero, el nivel de los embalses de Córdoba se mantienen este por encima del 87% de su capacidad, con un total de 2.892,629 hectómetros cúbicos. Muchos de ellos rozan ya el 100%, como el de Sierra Boyera, el Yeguas, el Martín Gonzalo o el Arenoso. El de Iznájar es el que se encuentra en peor situación, aunque con un nivel del 78% de su capacidad.

Conservación y mejora de los cauces

Por otro lado, los trabajos del contrato de servicios para la conservación y mejora de los cauces de la zona de Córdoba de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se encuentran ejecutados al 92,54%, aunque el contrato estará vigente hasta el 8 de mayo de 2026.

Según detalla el Gobierno central en su respuesta, las actuaciones han consistido en recuperar la continuidad longitudinal del sistema fluvial, mediante la eliminación de barreras como azudes, presas o tramos hormigonados y la restauración de la vegetación de ribera; así como incrementar la conectividad lateral del cauce con sus riberas y llanuras de inundación, suprimiendo diques, motas o muros; y mejorar la conectividad vertical del cauce con el medio hiporreico, con la retirada de materiales alóctonos, impermeables, escombros y basuras en suelos de ribera.

Las actuaciones previstas en el contrato de conservación y mejora de cauces de la zona de Córdoba se reparten por distintos puntos de la provincia, con intervenciones en municipios como Córdoba, Santaella, Almedinilla, Belmez, La Victoria, Iznájar, Hornachuelos, Pedro Abad, Baena, Guadalcázar, Cabra, Montilla, Palma del Río, Palenciana, Santa Cruz y Lucena. Entre los tramos incluidos figuran enclaves como Arroyo Hondo, en Cabra; el Bembézar, en Hornachuelos; Cantarranas, Los Nogales y el Chotón, en Córdoba; Barranco Hondo, en Baena; el río Almedinilla, en Almedinilla; La Chata, en Montilla; Madre Fuentes, en Palma del Río; y Cristo Marroquí, en Lucena, además de varias actuaciones en el entorno del arroyo Salado, en Santaella, donde se contemplan trabajos de revegetación y aforo.