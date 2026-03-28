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Gastronomía

Cuentacuentos y talleres culinarios: Castro del Río vincula gastronomía y cultura en su certamen del bacalao

Antonio Morales destaca la diversificación de la iniciativa, cuyo programa incluye una presentación de vinos y un arroz solidario

Visitantes, en un expositor de alimentación en Castro del Río.

Visitantes, en un expositor de alimentación en Castro del Río. / Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Castro del Río

El municipio cordobés de Castro del Río ha celebrado estos días una nueva edición de su consolidado certamen gastronómico en torno al bacalao, una cita que, tras una década de trayectoria, evoluciona hacia un formato más amplio y diversificado. Así lo ha explicado Antonio Morales, técnico de turismo del Ayuntamiento y coordinador del evento, quien ha destacado la apuesta por extender las actividades a lo largo de toda una semana.

“En esta fase hemos querido diversificar y no centrarlo todo en un solo día”, señala Morales, en referencia a la jornada principal celebrada este sábado. La programación ha combinado tradición, innovación y cultura, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

El potaje de 'El Quijote'

Entre las actividades más destacadas, el lunes se celebró un cuentacuentos que vinculó la gastronomía del bacalao con la figura de Miguel de Cervantes, integrando referencias al potaje de vigilia mencionado en El Quijote. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia municipal más amplia para reforzar la presencia cervantina en la localidad, incluyendo proyectos como la creación de una academia dedicada al autor.

Niños participan en un taller en la semana del bacalao de Castro del Río.

Niños participan en un taller en la semana del bacalao de Castro del Río. / Juan Carlos Roldán

El miércoles, la programación continuó con un taller culinario a cargo del chef local Miguel Medino, formado en reconocidos restaurantes de Córdoba, quien ofreció una doble propuesta: una receta tradicional y una reinterpretación contemporánea del bacalao.

La jornada central del certamen ha reunido una muestra de productos locales —aceite de oliva virgen extra, quesos y vinos con denominación de origen Montilla-Moriles— y ha arrancado con un desayuno molinero típico. Además, los asistentes han podido participar en visitas guiadas por el casco histórico, talleres infantiles y nuevas demostraciones gastronómicas, incluyendo cocina con Thermomix.

El programa se completa con actividades como la presentación de vinos de Bodegas Cabriñana, acompañada de música en directo, una degustación solidaria de arroz con bacalao y el cierre dulce con torrijas elaboradas por una pastelería local emergente.

Albacor, referente autonómico

Uno de los aspectos más singulares del evento es el peso económico del bacalao en la localidad. En este sentido, Morales subrayó el papel clave de la empresa Albacor, que lleva más de cuatro décadas trabajando con producto procedente del norte de Europa y que se ha consolidado como una de las principales productoras y distribuidoras a nivel autonómico.

“Se trata de un producto de calidad que ha dado solera al certamen y que, además, ha permitido ampliar su consumo más allá de la estacionalidad”, explicó el técnico, destacando también la diversificación en los formatos de comercialización.

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Con esta iniciativa, Castro del Río no solo reafirma su identidad gastronómica, sino que también impulsa su proyección turística y cultural, convirtiendo el bacalao en un eje vertebrador de desarrollo local.

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