La Aemet despeja las dudas en Córdoba por Semana Santa: este será el tiempo para el Sábado de Pasión y el Domingo de Ramos

El arranque de una de las semanas más esperadas del año está a la vuelta de las esquina. Córdoba se prepara para celebrar su Semana Santa 2026 con algunas novedades importantes y, como todos los años, algunas miradas siempre apuntan al cielo. ¿Respetará este año el tiempo?

Hoy, 28 de marzo, Sábado de Pasión, la ciudad disfrutará de algunas procesiones como antesala del Domingo de Ramos, cuando comenzará oficialmente. La Aemet ya ha hecho su previsión para este primer fin de semana de Semana Santa y esto es lo que dice.

El tiempo este Sábado de Pasión

Los meteorólogos confirman que será un fin de semana marcado por la estabilidad en Córdoba. El Sábado de Pasión llega con cielos poco nubosos o completamente despejados, en una jornada donde las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos.

Este ambiente tranquilo se enmarca dentro de una situación general de estabilidad en Andalucía, aunque no se descartan algunas nubes bajas en distintos puntos de la comunidad e incluso lloviznas débiles en zonas del litoral mediterráneo. En Córdoba, sin embargo, el tiempo será ideal para las primeras procesiones que ya comienzan a tomar las calles.

Los vientos, que también pueden afectar a las imágenes, serán flojos y variables durante la mañana, tendiendo a componente norte por la tarde, cuando podrían ganar algo de intensidad hasta moderados. Un escenario que favorece el desarrollo de los actos cofrades en este sábado previo al inicio oficial de la Semana Santa.

Previsión meteorológica para Córdoba. / Aemet

En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 5 y 22 grados; en Lucena, entre 7 y 19; en Pozoblanco, entre 3 y 20; y en Priego de Córdoba, entre 4 y 17 grados.

El tiempo este domingo

De cara al Domingo de Ramos, la Aemet mantiene la tónica de estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados durante toda la jornada. No se esperan precipitaciones, lo que supone una excelente noticia para las hermandades y las miles de personas que saldrán a la calle.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero ascenso, haciendo la madrugada algo más suave, mientras que las máximas descenderán ligeramente durante el día. Aun así, se mantendrán en valores agradables para disfrutar de una jornada clave en el calendario cofrade.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 20º; en Lucena, entre 7º y 17º; en Pozoblanco, entre 5º y 16º, y en Priego, entre 4º y 15º.