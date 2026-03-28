Sociedad
Más de 150 ciclistas se unen en Pedro Abad en el cuarto Ride 4 Peace
Organizado por la Comunidad Ahmadía, recorre la comarca cordobesa hasta Jaén
Este sábado ha comenzado en Pedro Abad la cuarta edición de la Ride 4 Peace, organizada por la Comunidad Ahmadía del Islam y en la que este año participan 110 ciclistas internacionales, más medio centenar de España. El objetivo es fomentar la paz a través del deporte cicloturístico, en el que hay participantes de Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, etcétera. Tras la ruta circular realizada por los ciclistas en los distintos pueblos de la comarca del Alto Guadalquivir, tuvo lugar anoche un encuentro en la Mezquita Basharat, que sirvió de convivencia tanto entre los deportistas como entre los vecinos.
El encuentro se reconoció a los diferentes grupos participantes e intervinieron el alcalde de Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, quien destacó que «esta mañana estuve en Adamuz por un homenaje a los que colaboramos en el accidente de trenes, y esta noche lo hacemos en un momento convulso en el mundo, donde Pedro Abad sirve de punto de referencia por la paz y dice No a la Guerra».
Un mensaje de amor
El emir de España, Abdul Razak, cerró el acto manifestando que «el mensaje de ‘Amor para todos, odio para nadie’ nació en Pedro Abad, en el año 1982, con nuestro tercer jalifa, y hoy es nuestro lema en todo el mundo».
Tras las intervenciones, hubo una cena de convivencia, en la que participaron tanto los ciclistas como sus familiares y vecinos. La de hoy (domingo) partirá desde Pedro Abad hasta Jaén, pasando por varios municipios. El lunes volverá de Jaén hasta Pedro Abad, concluyendo así esta cuarta edición.
- El Ayuntamiento de Córdoba abre en breve el plazo para inscribirse en sus rutas guiadas gratuitas para mayores de 60 años
- Vía crucis, besamanos y besapiés: la agenda completa del Viernes de Dolores en Córdoba para este año
- El Viernes de Dolores llena de niños las calles en la Semana Santa Chiquita de Córdoba
- Córdoba CF-Mirandés, en directo | Descanso en El Arcángel: manda el gol de Diego Bri
- Guía del Sábado de Pasión 2026 en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
- La Policía confirma que el cadáver hallado en el entorno de Torre de la Barca es del cordobés desaparecido hace un mes
- La Guardia Civil de Córdoba confirma la 'muerte violenta' del varón hallado en Trassierra el pasado 13 de marzo