Más de 150 ciclistas se unen en Pedro Abad en el cuarto Ride 4 Peace

Este sábado ha comenzado en Pedro Abad la cuarta edición de la Ride 4 Peace, organizada por la Comunidad Ahmadía del Islam y en la que este año participan 110 ciclistas internacionales, más medio centenar de España. El objetivo es fomentar la paz a través del deporte cicloturístico, en el que hay participantes de Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, etcétera. Tras la ruta circular realizada por los ciclistas en los distintos pueblos de la comarca del Alto Guadalquivir, tuvo lugar anoche un encuentro en la Mezquita Basharat, que sirvió de convivencia tanto entre los deportistas como entre los vecinos.

El encuentro se reconoció a los diferentes grupos participantes e intervinieron el alcalde de Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, quien destacó que «esta mañana estuve en Adamuz por un homenaje a los que colaboramos en el accidente de trenes, y esta noche lo hacemos en un momento convulso en el mundo, donde Pedro Abad sirve de punto de referencia por la paz y dice No a la Guerra».

Cena de convivencia en Pedro Abad. / Casavi

Un mensaje de amor

El emir de España, Abdul Razak, cerró el acto manifestando que «el mensaje de ‘Amor para todos, odio para nadie’ nació en Pedro Abad, en el año 1982, con nuestro tercer jalifa, y hoy es nuestro lema en todo el mundo».

Tras las intervenciones, hubo una cena de convivencia, en la que participaron tanto los ciclistas como sus familiares y vecinos. La de hoy (domingo) partirá desde Pedro Abad hasta Jaén, pasando por varios municipios. El lunes volverá de Jaén hasta Pedro Abad, concluyendo así esta cuarta edición.