Cofradías
La Virgen de los Dolores recorre Peñarroya portada por costaleras y recibe el fervor de los devotos en El Carpio
María Jesús Gómez / Redacción
La Semana Santa en Peñarroya-Pueblonuevo ha dado comienzo con la salida de imagen Nuestra Señora de los Dolores de la parroquia de El Salvador y San Luis Beltrán a las 18.00 horas de este Viernes de Dolores.
Portada por costaleras, recorre las calles del distrito de Peñarroya y Pueblonuevo haciendo su parada más emblemática en la residencia de ancianos Santa Bárbara, acompañada por la Agrupación musical Sierra del Castillo de Espiel.
En El Carpio, el Viernes de Dolores es una jornada dedicada a mostrar fervor y respeto a la Dolorosa, conocida entre sus devotos como "La Joya". Expuesta durante toda la jornada en besamanos junto al cotitular de la hermandad, por la mañana recibe la visita de numerosos niños de las escuelas infantiles y del colegio Ramón y Cajal.
Por la tarde, la Hermandad de Nuestra Señora Virgen de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia en su Mayor Dolor ha celebrado su último día de triduo y Función Principal, con la imposición de medallas a los nuevos hermanos.
- Semana Santa en Córdoba: caen las reservas en hoteles y restaurantes, pero las casas rurales resisten
- El Ayuntamiento de Córdoba abre en breve el plazo para inscribirse en sus rutas guiadas gratuitas para mayores de 60 años
- El cadáver hallado en el entorno de la Torre de la Barca podría ser el del cordobés desaparecido hace un mes
- Los próximos barrios de Córdoba donde las viviendas ya deberán tener los dormitorios más grandes
- La Legión acompaña en Córdoba al Señor de la Caridad en su vía crucis del Viernes Santo: horario e itinerario
- El pueblo de Córdoba que se quedó sin costaleros, pero logró resucitar su Semana Santa: 'Se vino abajo
- La pro-hermandad de la Salud sale en procesión el Jueves de Pasión por las calles de Córdoba: horario e itinerario completo
- Vía crucis, besamanos y besapiés: la agenda completa del Viernes de Dolores en Córdoba para este año