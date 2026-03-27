La Virgen de los Dolores recorre Peñarroya portada por costaleras y recibe el fervor de los devotos en El Carpio

La Semana Santa en Peñarroya-Pueblonuevo ha dado comienzo con la salida de imagen Nuestra Señora de los Dolores de la parroquia de El Salvador y San Luis Beltrán a las 18.00 horas de este Viernes de Dolores.

Portada por costaleras, recorre las calles del distrito de Peñarroya y Pueblonuevo haciendo su parada más emblemática en la residencia de ancianos Santa Bárbara, acompañada por la Agrupación musical Sierra del Castillo de Espiel.

Un padre se acerca con su hijo a la Virgen de los Dolores de El Carpio, expuesta en besamanos. / CÓRDOBA

En El Carpio, el Viernes de Dolores es una jornada dedicada a mostrar fervor y respeto a la Dolorosa, conocida entre sus devotos como "La Joya". Expuesta durante toda la jornada en besamanos junto al cotitular de la hermandad, por la mañana recibe la visita de numerosos niños de las escuelas infantiles y del colegio Ramón y Cajal.

Por la tarde, la Hermandad de Nuestra Señora Virgen de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia en su Mayor Dolor ha celebrado su último día de triduo y Función Principal, con la imposición de medallas a los nuevos hermanos.