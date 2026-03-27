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Viernes de Dolores con el Señor del Perdón, el gran estreno de la Semana Santa de Puente Genil

La Real Hermandad y Cofradía de María Santísima Reina de los Mártires incorpora una nueva imagen del imaginero Jesús Gálvez Palos

Nuestro Padre Jesús del Perdón Despojado de sus Vestiduras, este Viernes de Dolores, en Puente Genil.

Nuestro Padre Jesús del Perdón Despojado de sus Vestiduras, este Viernes de Dolores, en Puente Genil. / Virginia Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El gran estreno de la Semana Santa de Puente Genil 2026 ha tenido lugar en la noche de este Viernes de Dolores con la incorporación del Señor del perdón al paso de misterio de la Reina de los Mártires y de San Juan.

La nueva imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón Despojado de sus Vestiduras, que desde este momento pasa a integrarse como titular de la Real Hermandad y Cofradía de María Santísima Reina de los Mártires, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Piedad, es obra del imaginero local Jesús Gálvez Palos, quien firma una obra profundamente arraigada al sentir religioso de su pueblo. Durante el acto, el obispo valoró públicamente la calidad artística de la escultura y felicitó a los hermanos por el esfuerzo y la dedicación que han permitido culminar un proyecto largamente esperado.

También se ha estrenado la carpintería realizada por José Carlos Rubio. El honor de esta salida procesional como hermano mayor lo ha tenido Francisco Luna Pedrosa.

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La procesión partió de su templo canónico, el Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno y discurrió por las calles tanto de la feligresía como del barrio comercial del municipio.

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