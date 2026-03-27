La Vera Cruz de Bujalance presenta las bambalinas de la Esperanza que sustituyen a las que se perdieron en el incendio

La Muy Antigua y Franciscana Cofradía de la Vera Cruz de Bujalance ha presentado en el triduo de Nuestro Padre Jesús Rescatado las nuevas bambalinas del paso de la Virgen de la Esperanza, que vienen a sustituir a las que se destruyeron en el incendio que sufrió la iglesia el fatídico día 15 de noviembre de 2024.

Estas bambalinas serán sin duda, la gran novedad de este año en la Semana Santa bujalanceña.

El bordado de las bambalinas ha sido realizado por el cordobés Antonio Villar, el mismo autor de las que quedaron destruidas por el fuego, y mantiene el mismo diseño que las anteriores, con una gran riqueza ornamental en la que destacan los motivos vegetales, roleos y flores de acanto, que le dan movimiento y dinamismo, junto al fleco de bellota en oro.

En su conjunto, tienen un acabado elegante y armonioso, para acoger y resaltar la belleza de Nuestra Señora de la Esperanza, que lucirá el Jueves Santo como se merece, para el disfrute de sus costaleros, de los hermanos cofrades y del pueblo de Bujalance.