Los vecinos desalojados en el Cerro de los Poetas de Puente Genil regresan a sus viviendas

Los vecinos desalojados de manera preventiva en la calle Calzada han podido regresar este viernes, 27 de marzo, a sus viviendas después de que los trabajos de estabilización del talud del Cerro de los Poetas hayan avanzado lo suficiente como para garantizar la seguridad en la zona, según ha informado el Ayuntamiento de Puente Genil en una nota de prensa.

Se trata de la principal novedad respecto a la intervención iniciada la pasada semana, impulsada por el Ayuntamiento de Puente Genil y financiada íntegramente por la Diputación de Córdoba. La actuación, que se ejecuta por vía de emergencia, responde a los daños ocasionados por los episodios de lluvias del mes de febrero, que provocaron inestabilidades en la ladera y obligaron al desalojo preventivo de varias familias para garantizar su seguridad. Las obras incluyen el saneo del talud, la retirada de material suelto y la instalación de sistemas de estabilización mediante mallas metálicas, más de 400 anclajes estructurales y cables de acero, una intervención que continúa avanzando a buen ritmo.

El regreso de los vecinos ha sido posible tras confirmarse que la zona ya no presenta riesgo para las viviendas situadas en el entorno inmediato, ha precisado el Consistorio. Los equipos técnicos han verificado la estabilidad del terreno en el área más próxima a los inmuebles, permitiendo así el retorno progresivo de las familias.

Cerca de dos meses desalojados

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha valorado este paso como “una noticia muy esperada por todos”. “Hoy las familias recuperan su hogar, su espacio de tranquilidad y su vida cotidiana. Y eso, para cualquier administración pública, es lo más importante”, ha señalado.

Velasco ha subrayado que este regreso “no es fruto de la casualidad, sino del trabajo coordinado entre Ayuntamiento y Diputación, que ha permitido actuar con una rapidez excepcional ante una situación que generaba preocupación en los vecinos”. El regidor ha recordado que “cuando hay riesgo para las personas, no se puede dudar ni perder tiempo”, destacando que la intervención continúa para completar la estabilización definitiva del talud.

“Seguiremos trabajando hasta que la ladera quede completamente asegurada, pero hoy podemos decir que las familias vuelven a casa con garantías. Y eso es lo que da sentido a todo este esfuerzo”, ha añadido el alcalde.

La actuación en el Cerro de los Poetas continúa su ejecución en el resto del talud, con el objetivo de consolidar de manera integral la ladera y evitar futuros desprendimientos. Ayuntamiento y Diputación mantienen su compromiso de actuar con rapidez, eficacia y coordinación ante cualquier situación que afecte a la seguridad de los vecinos