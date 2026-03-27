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Medio Ambiente

Pozoblanco refuerza su compromiso con el medio ambiente con la plantación de 78 nuevos árboles en distintos puntos del municipio

El Ayuntamiento ha actuado en numerosas zonas urbanas y espacios públicos, combinando nuevas plantaciones con trabajos de poda preventiva para mejorar la seguridad y la calidad del entorno

Árboles recién plantados por el Ayuntamiento de Pozoblanco.

Árboles recién plantados por el Ayuntamiento de Pozoblanco. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Pozoblanco

El Ayuntamiento de Pozoblanco continúa avanzando en su apuesta por un municipio más sostenible, verde y habitable con la plantación de 78 nuevos árboles en diferentes zonas de la localidad, una actuación que contribuye a mejorar la calidad ambiental, generar espacios de sombra y embellecer el entorno urbano.

Las nuevas plantaciones se han distribuido por distintos puntos estratégicos del municipio, entre los que destacan el Recinto Ferial, el parque Marcos Redondo, las zonas del PPR2 y La Salchi, así como diversas calles como 28 de Febrero, María Auxiliadora o calle Nueva, entre otras.

Uno de los espacios con mayor intervención ha sido el entorno del polideportivo municipal, donde se han plantado un total de 23 árboles, de los cuales 19 se ubican en el parking, mejorando notablemente las condiciones de sombra y confort para los usuarios de esta instalación.

Especies plantadas

En cuanto a las especies seleccionadas, el Ayuntamiento ha apostado por una amplia variedad adaptada al entorno urbano, entre las que se encuentran koelreuteria paniculata (20 ejemplares), fresnos (10), plataneros de sombra (10), sophoras (10), almez (10), melias (10) y albizias (8), garantizando así diversidad y sostenibilidad en el arbolado urbano.

Asimismo, de forma paralela a estas plantaciones, se ha procedido a la tala de 55 árboles que se encontraban en mal estado, bien por los daños ocasionados por los últimos temporales y borrascas o por presentar patologías o enfermedades que comprometían su estabilidad. Esta actuación se ha llevado a cabo bajo criterios técnicos y de responsabilidad, priorizando en todo momento la seguridad de los vecinos y la salud del arbolado urbano, dentro de una estrategia de renovación y mejora continua de las zonas verdes del municipio.

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En este sentido, el Ayuntamiento ha llevado a cabo también trabajos de poda preventiva en numerosos parques y zonas verdes, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar posibles caídas de ramas. Estas labores han sido realizadas por personal especializado, asegurando una intervención técnica adecuada y respetuosa con el arbolado.

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