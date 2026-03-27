Pasacalles y ofrenda musical del Imperio Romano de Bujalance en el Viernes de Dolores

El Viernes de Dolores de Bujalance tiene como protagonista al Imperio Romano, que, con su tradicional pasacalles y ofrenda musical, recorre con su desfile las calles de la localidad, anunciando con su belleza, colorido y musicalidad la inminente llegada de la Semana Santa y haciendo que la gente se vuelque con la celebración en la calle.

El Imperio Romano, que acompañará los desfiles procesionales del Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domino de Resurrección, sobresale por su singularidad, ya que es una entidad centenaria, muy destacada y arraigada, con ese sello y originalidad característicos, imprescindible y sin el que no se entendería la Semana Mayor bujalanceña.

Formado por las escuadras de gastadores, banda de cornetas y tambores, mandos y lanceros, han iniciado su periplo a las nueve de la noche, saliendo de su sede situada en la Plaza de Andalucía para recoger a su comandante, Luis Cañas, y de allí regresan por la bandera. Seguidamente, recorren las calles del casco histórico hasta llegar al convento de San José y Santa Teresa, de las monjas de la Confraternidad Reparadora, y allí les hacen la ofrenda musical.

Ofrenda Floral en el convento

Al concluir, el Imperio Romano realiza la ofrenda floral, depositando un ramo de flores a los pies del Santísimo, que se encuentra allí expuesto durante todo el año, ante el que también rezan.

Posteriormente, continúan su periplo por diferentes barriadas, más alejadas del centro, deteniéndose en la Ronda, en la Taberna la Paloma, continuando posteriormente el pasacalles hasta finalizar en la Plaza Mayor, con diversas marchas y el Himno Nacional, donde disfrutan de una cena de hermandad en Casa Villena.