Palma del Río inicia los trámites para unirse al Consorcio Metropolitano de Transportes de Córdoba

El Pleno del Ayuntamiento de Palma del Río ha aprobado este jueves por unanimidad reiterar la solicitud de adhesión al Consorcio de Transporte Metropolitano de Córdoba, un hecho que la alcaldesa, Matilde Esteo, elogió dando "la enhorabuena por conseguir una reivindicación de muchos vecinos y vecinas en aras de poder coger el transporte público con unas tarifas muy ventajosas". El concejal de Servicios Públicos, Juan Trujillo, manifestó que el Consorcio ha solicitado el acuerdo plenario para iniciar los trámites y "mañana mismo se remitirá".

El Pleno también ha aprobado por unanimidad el convenio por el que se cede el uso temporal de la oficina número seis del edificio Séneca a Andalucía Emprende, conocido como el CADE, para el desarrollo de apoyo a la creación de empresas. La alcaldesa explicó que, tras muchos años, esa cesión "no estaba regulada entre las administraciones". La cesión se puede realizar debido a que se ha modificado el reglamento de este edificio en el anterior pleno, como recordó el primer teniente de alcalde.

Otro punto de debate ha sido el requerimiento previo de anulación o revocación de la resolución donde se deja fuera a Palma del Río de los Planes de Actuación Integrados (PAI) de los fondos europeos. El portavoz del PSOE, Carlos Muñoz, preguntó "si se ha hecho autocrítica de los errores cometidos en el proyecto" y Trujillo le respondió indicando con ejemplos que se han perdido varios proyectos presentados en anteriores mandatos. El primer teniente de alcalde también afirmó que el equipo de fondos europeos es el mismo y que poco ha cambiado con respecto a otras convocatorias.

Debate sobre la ejecución presupuestaria

En otro orden de cosas, el PSOE afeó al equipo de gobierno que ejecutara solo el 63,40% del presupuesto de 2025, aunque la alcaldesa le recordó la "ejecución de los remanentes de 2022 (50,20%), o la ejecución de remanentes en 2021 (41,09%)", años en los que gobernaba el PSOE. Muñoz también indicó que tanto el Instituto Municipal de Bienestar como el Patronato Municipal de Cultura "entran en déficit, con lo cual no van a tener posibilidad de tener remanentes en estos dos organismos autónomos, con las necesidades que ello conlleva".

La alcaldesa informó de que se está incumpliendo la regla de gasto en el IMBS "porque hemos tenido que pagar una sentencia" de la gestión anterior de 500.000 euros por el recurso interpuesto por Ineprodes. "Hemos tenido que pagar también 55.733,51 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social", también de la gestión anterior, según informó la primera edil. Sin embargo, se "continúa reduciendo deuda" y se siguen "tapando agujeros", resaltó la alcaldesa.

Proposiciones de los grupos

Entre las proposiciones debatidas, dos del concejal no adscrito, una sobre el No a la Guerra y otra para destinar remanentes de tesorería en la promoción de vivienda social, se aprobaron con los votos de PP y el propio no adscrito.

Izquierda Unida realizó dos proposiciones, una relativa a la mejora de los parques infantiles y sus zonas de esparcimiento y otra conjunta con el PSOE en defensa de la Paz y por el No a la Guerra y en contra de la escalada bélica en Oriente Medio. El PSOE propuso la mejora de la planificación estratégica y preparación de proyectos para futuras convocatorias de financiación indicando que no se puede volver a repetir que se pierdan subvenciones como la de los fondos europeos. Por último, el PP propuso para su debate una moción para llevar a cabo actuaciones urgentes para evitar futuras inundaciones en Palma del Río instando a ello al Ministerio de Transición Ecológica.