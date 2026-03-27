Miserere extraordinario por el centenario de la hermandad de María Magdalena de Baena en el Viernes de Dolores

La Hermandad de María Magdalena de Baena, integrada en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ha protagonizado este Viernes de Dolores uno de los momentos más destacados de su centenario con la celebración del desfile previo al miserere extraordinario, que ha reunido a miles de personas entre hermanos y público en las calles baenenses.

El cortejo, en el que han participado las distintas hermandades que conforman la cofradía, ha discurrido en un ambiente de solemnidad y expectación, dejando imágenes de gran simbolismo y reafirmando la unidad cofrade en torno a esta efeméride. Desde minutos antes del inicio eran ya numerosos los vecinos y visitantes que se congregaban para presenciar el paso de las hermandades, en una muestra del arraigo que mantiene esta cita dentro del calendario cofrade baenense.

Los hermanos de San Juan, en el miserere del Viernes de Dolores en Baena. / Juan Carlos Roldán

Este desfile se enmarca en el programa de actos organizado con motivo del centenario de la Hermandad de María Magdalena (1926–2026), una celebración que se está desarrollando a lo largo del año con cultos extraordinarios, actividades culturales y propuestas divulgativas destinadas a poner en valor su historia y su patrimonio. Entre ellas, destacan la celebración de este miserere especial, conferencias y exposiciones que profundizan en la trayectoria de la hermandad, así como iniciativas dirigidas a reforzar su proyección de futuro.

Vía crucis desde San Bartolomé

Por otra parte, a las 23.00 horas de esta noche la parroquia de San Bartolomé acoge la celebración del tradicional vía crucis del Cristo de la Misericordia, un acto que reúne a numerosos fieles en un ambiente marcado por el silencio, la devoción y el recogimiento propios de esta oración.

Los romanos negros interpretan una marcha durante el desfile previo al miserere. / Juan Carlos Roldán

La imagen del Cristo de la Misericordia recorre distintas calles del entorno de la parroquia en un itinerario seguido con respeto por los asistentes, que acompañan el rezo de las estaciones en una atmósfera de profunda introspección. Lejos del carácter sonoro que define otros momentos de la Semana Santa local, el acto destaca nuevamente por su sobriedad y por la intensidad espiritual que lo caracteriza.

Como viene siendo habitual en los últimos años, el vía crucis cuenta con el acompañamiento musical de la banda La Unión, cuya intervención, de carácter contenido y solemne, contribuye a realzar el desarrollo del acto sin romper el clima de recogimiento, aportando un matiz sonoro que se integra con naturalidad en esta manifestación de piedad popular.