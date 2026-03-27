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Aceite de oliva

La Junta destaca que la DOP Baena es un "ejemplo de apuesta por la máxima calidad" tras 45 años de trayectoria

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado la labor de la Denominación de Origen Protegida Baena, la más antigua de Andalucía y la ha definido como un "símbolo" de calidad

El consejero Ramón Fernández-Pacheco visita el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Baena.

El consejero Ramón Fernández-Pacheco visita el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Baena. / CÓRDOBA

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado la labor la de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Baena, la más antigua del sector de Andalucía, y la ha catalogado como "un símbolo" y "un ejemplo de la apuesta que siempre ha hecho esta tierra por alcanzar la máxima calidad".

El representante del Gobierno andaluz, ha visitado el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Baena, constituida en 1981, "la más antigua de Andalucía que amparan aceites de oliva virgen extra junto a otra de Jaén”, ha destacado Fernández-Pacheco en referencia a la DOP Sierra de Segura. Durante el recorrido por las instalaciones, el consejero ha aplaudido la labor que lleva a cabo el Consejo Regulador de esta mención de calidad “constituida hace ya 45 años e incluida en el Registro Europeo de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas desde hace 30 años”. Fernández-Pacheco no ha dudado en referirse a la institución como “todo un símbolo”.

Aceites de la DOP Baena.

Aceites de la DOP Baena. / CÓRDOBA

Córdoba, zona referente en el sector

Ramón Fernández-Pacheco ha mencionado, asimismo, la producción agroalimentaria con calidad diferenciada de otras zonas del territorio cordobés, que “aglutina un tercio de las 13 menciones andaluzas de aceite” al contar con cuatro denominaciones de este sector. Además, como ha resaltado el representante de la Junta, “esta provincia es también zona de producción de vinos, vinagres y jamones cuya excelencia está avalada por Europa”.

El consejero ha asegurado que en la provincia cuenta con productos "con un gran prestigio" en el mercado "ganado a pulso por los profesionales de Córdoba que se esfuerzan a diario en su elaboración”. En este sentido, ha subrayado que, son este trabajo, “los agricultores, los ganaderos y los profesionales de la agroindustria llevan el nombre de Andalucía por todo el mundo a través de los alimentos que elaboran”.

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La zona de producción del aceite de oliva virgen extra amparado por la Denominación de Origen Protegida Baena incluye siete municipios cordobeses (Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya y Zuheros) y aglutina una superficie de 80.000 hectáreas. En total, esta DOP reúne a cerca de 8.500 agricultores, 17 almazaras y 30 empresas dedicadas al envasado y/o comercialización del producto de calidad diferenciada que protege.

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