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Publicada en el BOP

La Diputación de Córdoba abre la convocatoria de ayudas económicas para bandas de música, agrupaciones y bandas de cornetas y tambores de toda la provincia

Ayuntamientos y entidades podrán solicitar las subvenciones de la Diputación hasta el próximo 21 de abril

Formación musical durante una procesión, en una imagen de archivo.

Formación musical durante una procesión, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura, ha abierto un año más la convocatoria de ayudas a las bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de Córdoba y provincia, una iniciativa a la que se destinan 400.000 euros y que busca apoyar la actividad de "un elemento esencial en la vida cultural y educativa de nuestros municipios".

"Las bandas necesitan de apoyo e impulso y que el mundo cofrade reconozca su labor y las contrate; hemos de tener muy presentes a las 130 bandas que hay en la provincia de Córdoba y que nos acompañan en nuestros desfiles procesionales", ha manifestado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, en la presentación de la convocatoria.

Fuentes ha subrayado, además, "el valor social y formativo de estas entidades, agentes dinamizadores del tejido cultural de nuestros pueblos y espacios de participación, formación y convivencia intergeneracional".

Gabriel Duque, Salvador Fuentes y Marta Siles, en la presentación de la convocatoria de ayudas a formaciones musicales.

Gabriel Duque, Salvador Fuentes y Marta Siles, en la presentación de la convocatoria de ayudas a formaciones musicales. / CÓRDOBA

Según recogen las bases de la convocatoria, publicadas en el BOP de este 27 de marzo, podrán solicitar las ayudas los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia (incluida la capital) que tengan adscritas o vinculadas formaciones musicales; las federaciones, asociaciones, agrupaciones y otras entidades de naturaleza similar que integren cofradías o hermandades y tengan formaciones musicales adscritas y, por último, las formaciones registradas como bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores legalmente constituidas como entidades privadas sin ánimo de lucro.

Proyectos subvencionables en la convocatoria

Se podrán presentar para su financiación proyectos realizados o por realizar en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y, en su caso, hasta los tres meses siguientes a la publicación de la resolución definitiva. Las ayudas se podrán destinar a la adquisición y reparación de instrumentos musicales, indumentaria (ropa, calzado, bordados, etcétera) o accesorios (baquetas, cañas, boquillas, partituras, atriles, etcétera). Quedan excluidos los gastos generales de funcionamiento (alquileres, suministros...), material inventariable no relacionado con la actividad musical o el IVA deducible.

La aportación de la Diputación no podrá superar los 5.000 euros por entidad ni el 80% del coste total del proyecto. La presentación de solicitudes se podrá hacer hasta el 21 de abril inclusive a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Córdoba www.dipucordoba.es/tramites cumplimentando el formulario habilitado al efecto.

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Sólo se admitirá una solicitud por entidad y no serán admitidas las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria. Toda la información sobre la documentación a aportar se puede consultar aquí. En la convocatoria de 2025 obtuvieron ayudas un total de 110 agrupaciones musicales o bandas.

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