La Diputación de Córdoba abre la convocatoria de ayudas económicas para bandas de música, agrupaciones y bandas de cornetas y tambores de toda la provincia

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura, ha abierto un año más la convocatoria de ayudas a las bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de Córdoba y provincia, una iniciativa a la que se destinan 400.000 euros y que busca apoyar la actividad de "un elemento esencial en la vida cultural y educativa de nuestros municipios".

"Las bandas necesitan de apoyo e impulso y que el mundo cofrade reconozca su labor y las contrate; hemos de tener muy presentes a las 130 bandas que hay en la provincia de Córdoba y que nos acompañan en nuestros desfiles procesionales", ha manifestado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, en la presentación de la convocatoria.

Fuentes ha subrayado, además, "el valor social y formativo de estas entidades, agentes dinamizadores del tejido cultural de nuestros pueblos y espacios de participación, formación y convivencia intergeneracional".

Gabriel Duque, Salvador Fuentes y Marta Siles, en la presentación de la convocatoria de ayudas a formaciones musicales. / CÓRDOBA

Según recogen las bases de la convocatoria, publicadas en el BOP de este 27 de marzo, podrán solicitar las ayudas los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia (incluida la capital) que tengan adscritas o vinculadas formaciones musicales; las federaciones, asociaciones, agrupaciones y otras entidades de naturaleza similar que integren cofradías o hermandades y tengan formaciones musicales adscritas y, por último, las formaciones registradas como bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores legalmente constituidas como entidades privadas sin ánimo de lucro.

Proyectos subvencionables en la convocatoria

Se podrán presentar para su financiación proyectos realizados o por realizar en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y, en su caso, hasta los tres meses siguientes a la publicación de la resolución definitiva. Las ayudas se podrán destinar a la adquisición y reparación de instrumentos musicales, indumentaria (ropa, calzado, bordados, etcétera) o accesorios (baquetas, cañas, boquillas, partituras, atriles, etcétera). Quedan excluidos los gastos generales de funcionamiento (alquileres, suministros...), material inventariable no relacionado con la actividad musical o el IVA deducible.

La aportación de la Diputación no podrá superar los 5.000 euros por entidad ni el 80% del coste total del proyecto. La presentación de solicitudes se podrá hacer hasta el 21 de abril inclusive a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Córdoba www.dipucordoba.es/tramites cumplimentando el formulario habilitado al efecto.

Sólo se admitirá una solicitud por entidad y no serán admitidas las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria. Toda la información sobre la documentación a aportar se puede consultar aquí. En la convocatoria de 2025 obtuvieron ayudas un total de 110 agrupaciones musicales o bandas.