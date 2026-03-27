Carmen Flores (IU) dimite como alcaldesa de Aguilar de la Frontera: "Las instituciones deben renovarse y ha llegado el momento"

La alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores, ha anunciado en la mañana de este viernes una decisión que ha pillado a todos por sorpresa. En un largo mensaje, aunque sin aclarar del todo los motivos, Flores ha dimitido como alcaldesa (ha solicitado "el relevo", según sus propias palabras) y ha explicado que la sustituirá en el cargo otra concejala de IU, la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Turismo, Desarrollo Económico, Patrimonio y Hermanamiento. Paqui Herrador.

La todavía alcaldesa ha manifestado que esta decisión no es fruto de un arrebato ni ha sido tomada con rapidez, sino que lleva tiempo madurándose. La ha tomado, ha dicho a sus vecinos, con "serenidad, mirando hacia atrás al camino recorrido y preguntándome cuándo era el momento" de cerrar esta etapa, y "hoy ha llegado ese momento".

También deja el acta de concejala

La propia Carmen Flores ha avanzado a este medio que no sólo deja la Alcaldía, también su acta de concejala, cuestión que ya había sido pactada con anterioridad tanto con su equipo de gobierno como con IU. Ha asegurado que la decisión se tomó "prácticamente" desde las últimas elecciones municipales, y sólo era cuestión de ver el momento más adecuado para hacerla pública.

El pleno para el relevo institucional en Aguilar de la Frontera tendrá lugar el próximo 7 de abril, justo terminada la Semana Santa.

No se va por cansancio, ha indicado, ni tampoco por estar "quemada" o por motivos personales, sino porque "las instituciones deben renovarse y debe haber nuevas personas dispuestas a poner su energía. Estoy convencida de que el equipo que continuará está preparado para seguir avanzando".

Agradecimientos

Flores ha agradecido el trabajo a su equipo de gobierno, así como a todos con los que ha colaborado durante todos sus años de carrera política, que arrancó en 1980. En 2019 ganó las elecciones municipales de Aguilar de la Frontera con mayoría absoluta, un mandato que renovó cuatro años después.

Ahora, ha dicho en su alocución, considera que todo su programa electoral está plenamente cumplido e incluso sobrepasado en algunos puntos, por lo que "llevamos siete años preparándonos para este momento".

Carmen Flores no tiene planes concretos para su futuro inmediato, aunque ha indicado a Diario CÓRDOBA que seguirá siendo "participativa" y estará "al lado de la política", pero ya no en primera línea ni con responsabilidades públicas. "Haré lo que se presente, vivir la vida, pero con poca planificación", ha concluido.