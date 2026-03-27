Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viernes de DoloresVPO CórdobaRechazo subida de aguaCambio de horaRevista Semana Santa CórdobaGuía Semana Santa CórdobaCórdoba CFCaída digitalCambios Gobierno
instagramlinkedin

Política municipal

Dimite Carmen Flores (IU) como alcaldesa de Aguilar de la Frontera porque "las instituciones deben renovarse"

Tomará el relevo la concejal Paqui Herrador después de dos mandatos con mayoría absoluta

Carmen Flores, en una imagen de archivo.

Carmen Flores, en una imagen de archivo. / Gema Albornoz

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

La alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores, ha anunciado en la mañana de este viernes una decisión que ha pillado a todos por sorpresa. En un largo mensaje aunque sin aclarar del todo los motivos, Flores ha dimitido como alcaldesa (ha solicitado "el relevo", según sus propias palabras) y ha explicado que la sustituirá en el cargo otra concejal de IU, Paqui Herrador.

La todavía alcaldesa ha manifestado que esta decisión no es fruto de un arrebato ni ha sido tomada con rapidez, sino que lleva tiempo madurándose. La ha tomado, ha dicho a sus vecinos, con "serenidad, mirando hacia atrás al camino recorrido y preguntándome cuándo era el momento" de cerrar esta etapa; "hoy ha llegado ese momento".

La propia Carmen Flores ha avanzado a este medio que no sólo deja la Alcadía, sino también su acta de concejal, cuestión que ya había sido pactada con anterioridad tanto con su equipo de gobierno como con IU. Ha asegurado que la decisión se tomó "prácticamente" desde las últimas elecciones municipales, y sólo era cuestión de ver el momento más adecuado para hacerla pública.

El Pleno para el relevo institucional en Aguilar de la Frontera tendrá lugar el próximo 7 de abril, justo termimada la Semana Santa.

No se va por cansancio, ha indicado, ni tampoco por estar "quemada" o por motivos personales, sino porque "las instituciones deben renovarse y debe haber nuevas personas dispuestas a poner su energía. Estoy convencida de que el equipo que continuará está preparado para seguir avanzando".

Agradecimientos

Flores ha agradecido el trabajo a su equipo de gobierno así como a todos con los que ha colaborado durante todos sus años de carrera política, que arrancaron en 1980. En 2019 ganó las elecciones municipales de Aguilar de la Frontera con mayoría absoluta, un mandato que renovó cuatro años después.

Ahora, ha dicho en su alocución, considera que todo su programa electoral está plenamente cumplido e incluso sobrepasado en algunos puntos, por lo que "llevamos siete años preparándonos para este momento".

Noticias relacionadas y más

Carmen Flores no tiene planes concretos para su futuro inmedianto, aunque ha indicado a Diario CÓRDOB que seguirá siendo "participativa" y estará "al lado de la política", pero ya no en primera línea ni con responsabilidades públicas. "Haré lo que se presente, vivir la vida, pero con poca planificación", ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Semana Santa en Córdoba: caen las reservas en hoteles y restaurantes, pero las casas rurales resisten
  2. El Ayuntamiento de Córdoba abre en breve el plazo para inscribirse en sus rutas guiadas gratuitas para mayores de 60 años
  3. El cadáver hallado en el entorno de la Torre de la Barca podría ser el del cordobés desaparecido hace un mes
  4. Los próximos barrios de Córdoba donde las viviendas ya deberán tener los dormitorios más grandes
  5. La Legión acompaña en Córdoba al Señor de la Caridad en su vía crucis del Viernes Santo: horario e itinerario
  6. El pueblo de Córdoba que se quedó sin costaleros, pero logró resucitar su Semana Santa: 'Se vino abajo
  7. La pro-hermandad de la Salud sale en procesión el Jueves de Pasión por las calles de Córdoba: horario e itinerario completo
  8. La Junta de Andalucía tumba la subida del recibo del agua prevista por Emacsa en Córdoba para 2027

La Junta destaca que la DOP Baena es un "ejemplo de apuesta por la máxima calidad" tras 45 años de trayectoria

La Junta destaca que la DOP Baena es un "ejemplo de apuesta por la máxima calidad" tras 45 años de trayectoria

Dimite Carmen Flores (IU) como alcaldesa de Aguilar de la Frontera porque "las instituciones deben renovarse"

Dimite Carmen Flores (IU) como alcaldesa de Aguilar de la Frontera porque "las instituciones deben renovarse"

Montoro: El estruendo de la piedra y el oro con lección de historia

Montoro: El estruendo de la piedra y el oro con lección de historia

La Vera Cruz de Bujalance presenta las bambalinas de la Esperanza que sustituyen a las que se perdieron en el incendio

La Vera Cruz de Bujalance presenta las bambalinas de la Esperanza que sustituyen a las que se perdieron en el incendio

Pozoblanco refuerza su compromiso con el medio ambiente con la plantación de 78 nuevos árboles en distintos puntos del municipio

Pozoblanco refuerza su compromiso con el medio ambiente con la plantación de 78 nuevos árboles en distintos puntos del municipio

La archicofradía del Carmen de Rute restaura la talla de Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor

La archicofradía del Carmen de Rute restaura la talla de Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor

El Ayuntamiento de Baena aprueba subvenciones de 40.000 euros para cultura y patrimonio histórico

El Ayuntamiento de Baena aprueba subvenciones de 40.000 euros para cultura y patrimonio histórico

El Ayuntamiento de Puente Genil pondrá en marcha un plan de ajuste financiero

El Ayuntamiento de Puente Genil pondrá en marcha un plan de ajuste financiero
Tracking Pixel Contents