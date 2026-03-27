La Cueva del Ángel de Lucena reactivará sus excavaciones este verano tras años de parálisis

Tras varios años de parálisis, y cerrada definitivamente la etapa en la que los trabajos estuvieron encomendados a la Universidad de Córdoba, la Cueva del Ángel de Lucena se prepara para reactivar el análisis científico y la investigación arqueológica, ahora a cargo de la Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana, a la que el Ayuntamiento ha devuelto las competencias y que ya ha diseñado un proyecto de excavación en la zona de la covacha con el objetivo de ponerlo en marcha este mismo verano.

El Consistorio remitió en un primer trámite el documento técnico a la Delegación territorial de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía y hace una semana aportó una ampliación de la información con las subsanaciones requeridas.

El Ayuntamiento espera el visto bueno de la Junta de Andalucía

La concejala de Patrimonio, Charo Valverde, ha evidenciado cierto optimismo en una respuesta afirmativa de la administración autonómica para una propuesta con una vigencia de dos años, porque "alguna posibilidad debe haber", indicaba, ya que "uno de los documentos que nos solicitaban era una autorización por parte de la propiedad", que corresponde al propio Ayuntamiento.

Interior de la Cueva del Ángel de Lucena. / CÓRDOBA

Entretanto, la Junta y la Fundación han acordado, con un beneplácito común, el cierre del inventario de las piezas correspondientes al período de investigación comprendido entre los años 2013 y 2018 y que constituyó una de las principales divergencias en ciclos pasados. "Sólo están esperando que comunique el día para el traslado" de los materiales hacia el Museo Arqueológico provincial, concretó la concejala popular.

Los trabajos estarán dirigidos por Sophie Grégorie

Sophie Grégoire, directora del departamento de Historia del Arte y Arqueología de la Universidad de Perpignan, lidera el nuevo equipo de trabajo, que concibe, inicialmente, una actividad arqueológica puntual. Daniel Botella, arqueólogo municipal, elogiaba "el largo recorrido" de esta arqueóloga francesa en entidades como el Centro de Investigación Prehistórica de Tautavel, con extensa trayectoria en el estudio del Paleolítico y la petroarqueología.

La intervención planteada por la Fundación se desarrollaría en verano, pretendiendo profundizar en el conocimiento de las secuencias estratigráficas aún presentes en la zona superior del asentamiento del Pleistoceno Medio-Superior. Desde el siglo XVIII, "se ha barrenado y destruido mucha secuencia", ha descrito Daniel Botella, quien añadía que "se pueden sacar muchos daños por la potencia" generada tras la rotura de los perfiles afectados y las limpiezas subsiguientes.

De igual modo, aludía al paralelismo con el pozo minero localizado en el anterior, junto a la plataforma y el abrigo, donde afloró la trinchera en torno a 1995. El movimiento con grandes bloques de piedra posibilitó extraer secuencias con diversas muestras y dataciones.