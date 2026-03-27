El Ayuntamiento de Puente Genil pondrá en marcha un plan de ajuste financiero

El Ayuntamiento de Puente Genil acometerá un plan de ajuste económico-financiero tras conocer los datos de liquidación del presupuesto municipal de 2025 que arroja un resultado negativo de 1,4 millones de euros, señalando además el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, lo que obliga a adoptar medidas correctoras. Así lo anunció durante el pleno de la Corporación municipal el alcalde, Sergio Velasco, quien defendió que, pese a ello, el remanente de tesorería y la liquidez del Consistorio es positiva, por lo que negó la existencia de un problema de solvencia.

Durante el turno de intervenciones de los grupos políticos, el portavoz del PSOE, José Antonio Gómez, acusó directamente al equipo de gobierno del PP de "gastarse 1,4 millones de euros más de lo que han ingresado como Ayuntamiento, se han fundido 7 millones de euros de los remanentes y se han saltado a la torera la regla de gasto". "Desde que llegaron al Ayuntamiento han presumido de gestión, sin razones, y han demostrado falta de previsión, de planificación y de responsabilidad. Hemos pasado de tener remanentes de 8,4 millones de euros en 2024 a 1,3 millones de euros en 2025. Esto va a afectar a Puente Genil y al presupuesto de 2026, porque faltan tres millones de euros de financiación para los proyectos que tenemos previstos. Hay que esperar al plan de ajuste que nos traen y ver si asumen responsabilidades de gestión, pero vaya por delante que esta es una lamentable sorpresa económica y Puente Genil no merece eso, ya que gestionar bien no es gastar más, sino mejor".

El incumplimiento de la regla de gasto

Por IU, Jesús David Sánchez expuso que "los datos objetivos dicen que hay un déficit de 1,4 millones de euros, se incumple la regla de estabilidad y de gasto, hay 12 millones del presupuesto que no se ejecutan realmente, y el margen de remanentes de ejercicios anteriores estaba sobreestimado". "Sabemos que la previsión de ingresos por la tasa de basura no era realista. Los ingresos por dependencia están recogidos hasta julio de 2025 y son dos millones de euros que han dejado de ingresarse. Falta personal en el área de Rentas y no se han cobrado las plusvalías en todo el 2025. La gente en el Ayuntamiento trabaja, pero no da abasto a trabajar, y eso hace que se incumpla la regla de gasto".

La concejala de Vox, Toñi Gallardo, acusó al equipo de gobierno de no cumplir ni con sus obligaciones legales ni con el techo de gasto. "El Ayuntamiento ha gastado más de lo que ha ingresado, es decir, se ha incumplido la estabilidad presupuestaria, por lo que queremos saber cómo nos repercute esto y si ello se va a traducir en más impuestos".

Para cerrar las intervenciones, el alcalde comenzó su intervención afirmando que "el año pasado trajimos el planteamiento del cumplimiento de las obligaciones en materia de residuos y revisar las tarifas de la piscina cubierta, pero no se tiene ningún planteamiento distinto, es decir, no va a haber ningún tipo de subida más".

Centrados en redactar proyectos para poder ejecutar

"Sobre ejecución del presupuesto de inversiones, tengo que aclarar que sí se ejecutan, de hecho, entre 2020 y 2022 la media de inversiones ejecutadas ascendió a 3,2 millones de euros, y la media en 2024 y 2025 sube a 3,6 millones de euros, es decir un 11% más que las que se habían hecho antes, porque este ayuntamiento no tenía proyectos redactados para poder ejecutarse. Es decir, si no hay proyectos hechos, no se puede ejecutar nada. Estamos centrando nuestra actuación en tener proyectos redactados para poder ejecutar, caso de la reforma del campo de futbol, la remodelación del mercado de abastos, etcétera, y en este 2026 vamos a subir esa cifra, porque ya hemos redactados nuevos proyectos, algunos de ellos históricos que estaban pendientes, como el de la conexión de la Vía Verde, la construcción del nuevo puente, la glorieta de la Cañada de la Plata, o habilitar una nave de formación en la Cuesta del Molino".

Velasco defendió que "ha habido distinto criterio de llevar a cabo la contabilización, pero no han desaparecido siete millones de euros, se trata de un matiz contable pero no tiene nada que ver con lo que está diciendo el PSOE. El resultado negativo no significa que el Ayuntamiento esté en quiebra, ni que tenga un problema de liquidez, ni están en riesgo sus obligaciones de pago, tenemos un remanente de tesorería positivo de 1,3 millones de euros, 10 millones de euros de fondos líquidos y un nivel de endeudamiento bajo. Ha habido gestión, actividad municipal y respuesta a las necesidades reales, por ejemplo, las actuaciones en los colegios de Puente Genil, muchos de los cuales llevaban más de una década sin pintarse".