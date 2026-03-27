El Ayuntamiento de Baena aprueba subvenciones de 40.000 euros para cultura y patrimonio histórico

El Ayuntamiento de Baena ha adelantado su sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de marzo con motivo de la Semana Santa, en la que uno de los puntos destacados del orden del día fue la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a actividades culturales y a la conservación del patrimonio histórico del municipio.

Estas ayudas contarán con una dotación total de 40.000 euros (20.000 en cada una de las dos líneas), con un máximo de 2.500 euros por proyecto, manteniendo criterios similares a convocatorias anteriores. Asimismo, se introducen mejoras en los criterios de valoración para optimizar el uso de los recursos públicos y fomentar una mayor participación.

Esta convocatoria de subvenciones tiene por objeto el desarrollo de proyectos e iniciativas culturales, artísticas y conmemorativas que estimulen la creación, producción, divulgación y gestión de la cultura local. Asimismo, se busca fomentar la conservación-restauración de los bienes muebles e inmuebles por personal técnico cualificado del patrimonio histórico de la ciudad. Será subvencionable aquella actividad cuya ejecución se haya realizado en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

Durante el debate, los grupos municipales coincidieron en la importancia de estas subvenciones para fortalecer el tejido cultural y social, así como para apoyar a asociaciones y cofradías.

Medidas para familias en riesgo de exclusión social

El Pleno también abordó la actualización del plan de solidaridad municipal, con importantes mejoras orientadas a facilitar el acceso a ayudas sociales. Entre las principales medidas destacan el aumento de los topes de ingresos vinculados al Iprem; la reducción del plazo de espera para nuevas solicitudes, que pasa de 10 a 6 meses; la simplificación de los criterios de contratación, y la actualización automática de indicadores económicos. Estas iniciativas buscan adaptarse al contexto actual marcado por el incremento del coste de vida, la inflación y las dificultades económicas de muchas familias.

En materia económica, se aprobaron varios expedientes relacionados con el reconocimiento extrajudicial de créditos y modificaciones presupuestarias. Estas medidas permitirán abonar facturas pendientes de ejercicios anteriores, por un importe aproximado de 131.000 euros, correspondientes principalmente a obras, servicios y suministros.

Un momento del pleno de la Corporación municipal de Baena. / Juan Carlos Roldán

Desde el equipo de gobierno se destacó la reducción progresiva de este tipo de expedientes, subrayando el compromiso con "una gestión más eficiente, transparente y ajustada a la legalidad administrativa". Asimismo, se defendió la necesidad de regularizar estos pagos para garantizar el correcto funcionamiento de la administración y el cobro por parte de proveedores.

Durante la sesión, varios concejales pusieron sobre la mesa la necesidad de mejorar los procedimientos administrativos, especialmente en lo relativo a contratos y facturación. Se abordaron cuestiones como la existencia de servicios prestados sin contrato vigente o la acumulación de expedientes pendientes.

El equipo de gobierno insistió en que se está trabajando intensamente para corregir "deficiencias heredadas", reforzar la transparencia y garantizar que todos los procedimientos se ajusten a la normativa.

Inversiones y modificaciones presupuestarias

La Corporación municipal aprobó también una modificación de crédito para atender necesidades urgentes como adquisición de vestuario para la Policía Local, la creación de un centro de protección animal o actuaciones urbanísticas en el barrio de la Almedina.

Estas inversiones se financiarán en parte mediante subvenciones externas, lo que permitirá reducir el impacto en las arcas municipales.