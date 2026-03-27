La archicofradía del Carmen de Rute restaura la talla de Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor

La archicofradía de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Rute, ha presentado el trabajo de restauración llevado a cabo sobre la talla de Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor. Se trata de una imagen que se venera en el santuario de la Virgen del Carmen, aunque no se procesiona.

Ante el delicado estado de conservación, la archicofradía decidió acogerse al programa de subvenciones de Diputación, dirigido a la restauración del patrimonio cofrade. Tanto el alcalde de Rute, David Ruiz, como la vicepresidenta de Diputación, Marta Siles, destacaron el trabajo de restauración realizado así como toda la investigación sobre la autoría de la talla, enfatizando en el objetivo de este programa único en Andalucía, que ha creado una línea de subvenciones para recuperar este patrimonio cultural y devocional de todos los cordobeses.

Corporación, restauradores e historiador junto a la talla de Jesús del mayor Dolor. / Manuel Padilla

La presentación de dicha restauración corrió a cargo de los propios responsables de la misma, Miguel Ángel Sánchez Jiménez y Manuel Espejo Mármol, que explicaron todo el trabajo de consolidación de la talla, recuperación de la policromía, así como sustitución de la peana sobre la que se asienta Jesús del Mayor Dolor.

La imagen se atribuye al imaginero malagueño Salvador Gutiérrez de León (1777-1838) según el estudio realizado por el historiador del arte Francisco Jesús Flores Matute. Atendiendo a sus investigaciones, se trataría de una obra temprana de este escultor prolífico, que cuenta también con otras obras repartidas por localidades de la Subbética como Priego de Córdoba y Cabra.