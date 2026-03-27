El tiempo
La Aemet avisa: bajan las temperaturas en Córdoba pero se mantiene la estabilidad en la antesala de la Semana Santa
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
Córdoba ha amanecido con temperaturas más bajas este Viernes de Dolores aunque con los cielos despejados y un mensaje de tranquilidad para los cofrades: la lluvia sigue lejos. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el sol será protagonista en la capital cordobesa en una jornada en la que no sin avisos por fenómenos adversos.
Este viernes, las temperaturas oscilarán en Córdoba entre los seis y los 20 grados y los cielos estarán despejados o poco nubosos en la antesala de la Semana Santa. Respecto al resto de la semana, la Aemet ha ofrecido un documento en el que detallará el pronóstico de cada zona. La provincia de Córdoba se divide en las tres áreas fijadas por el organismo estatal: Campiña cordobesa, Subbética, Sierra y Pedroches.
En la provincia, la previsión para este viernes es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso generalizado. Vientos flojos a moderados de componente este.
En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 6 y 21 grados; en Lucena, entre 7 y 18; en Pozoblanco, entre 4 y 18; y en Priego de Córdoba, entre 5 y 17 grados.
El tiempo este sábado
Para mañana sábado, 28 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o máximas en ascenso. Vientos flojos variables tendiendo durante la tarde a componente norte y aumentando a moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 23º; en Lucena, entre 7º y 18º; en Pozoblanco, entre 4º y 18º, y en Priego, entre 5º y 17º.
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