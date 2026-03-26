Vecinos de Cerro Macho en Montilla denuncian el peligro de la carretera CO-5209 por la invasión de olivos

Residentes de la zona de Cerro Macho en Montilla han alzado la voz en un comunicado ante el estado crítico de la carretera CO-5209 (que une Monturque con Montilla). Como medida de protesta y advertencia, los vecinos han realizado una pintada en la calzada a la altura del kilómetro 5, denunciando la peligrosa invasión de olivos sobre la vía.

La falta de mantenimiento y la ocupación de los olivos sobre el asfalto han reducido drásticamente la visibilidad en ambos sentidos de la marcha. Esta situación se vuelve insostenible, según los vecinos, debido al tránsito constante de camiones de gran tonelaje, lo que convierte este tramo en un "punto negro" donde el riesgo de colisión frontal es inminente.

Un peligro real para vehículos y peatones

Los afectados señalan que la seguridad vial está seriamente comprometida. "No es solo una cuestión de comodidad; es una cuestión de supervivencia. La visibilidad es nula y, cuando te encuentras de frente con un camión, no hay margen de maniobra", explican desde el colectivo vecinal.

A pesar de la importancia de esta vía para la logística agrícola y el desplazamiento diario de los residentes, la falta de limpieza de las márgenes de la carretera sigue sin resolverse. Con esta acción reivindicativa, los vecinos exigen a la administración responsable, la Diputación de Córdoba, la tala inmediata de los olivos que ocupan la zona de la calzada y una revisión integral de la seguridad en este punto y, si fuera necesario, la expropiación de los olivos que ocupan la zona de dominio público.