El tiempo
Temperaturas al alza y sin rastro de lluvia: pronóstico positivo de la Aemet en Córdoba a las puertas de la Semana Santa
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
El sol brilla desde bien temprano en Córdoba. Los cofrades puedes respirar a tan solo horas del Viernes de Dolores ante un pronóstico del tiempo que es esperanzador y muy positivo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estabilidad se mantendrá en los cielos durante las próximas horas y, por el momento, no hay ni rastro de lluvia en la previsión.
Este jueves, las temperaturas se mantienen al alza en Córdoba capital y los cielos permanecerán completamente despejados. De esta forma, según la previsión de la Aemet los termómetros ascenderán hasta los 24 grados y no bajarán de los nueve grados, por lo que el ambiente cálido se extenderá durante prácticamente toda la jornada.
A nivel provincial, la predicción de la Aemet para este jueves es similar a la de la capital: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos a moderados del noreste.
En cuanto a las temperaturas previstas, se situarán en Córdoba entre 9 y 24 grados; en Lucena, entre 9 y 21; en Pozoblanco, entre 7 y 18; y en Priego de Córdoba, entre 8 y 20 grados.
El tiempo este viernes
Para mañana viernes, 27 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso generalizado. Vientos flojos de componente este, quedando de dirección variable por la noche.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 20º; en Lucena, entre 7º y 17º; en Pozoblanco, entre 4º y 17º, y en Priego, entre 5º y 16º.
- A plena luz del día y sin apenas dejar rastro: la Policía investiga tres robos en viviendas de Nuevo Poniente
- La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
- Semana Santa en Córdoba: caen las reservas en hoteles y restaurantes, pero las casas rurales resisten
- Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
- Urbanismo da licencia para otros dos bloques con casi 30 apartamentos turísticos en el centro de Córdoba
- El pueblo de Córdoba que se quedó sin costaleros, pero logró resucitar su Semana Santa: 'Se vino abajo
- La Junta impulsa la declaración de Zuheros como municipio turístico de Andalucía
- La Legión acompaña en Córdoba al Señor de la Caridad en su vía crucis del Viernes Santo: horario e itinerario