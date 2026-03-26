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La Red Española de Desarrollo Rural reelige como presidente al alcalde de Montilla, Rafael Llamas

La Red analiza en su asamblea en Calatayud las claves de la financiación europea y el papel de las políticas públicas en el futuro de los territorios

Rafael Llamas, en la avenida de Málaga, en el acceso a Montilla.

Rafael Llamas, en la avenida de Málaga, en el acceso a Montilla. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) ha reelegido al alcalde de Montilla, Rafael Llamas, como presidente de la entidad durante la asamblea general celebrada en el municipio aragonés de Calatayud, un encuentro que reunió a representantes de los Grupos de Acción Local y redes territoriales de todo el país para analizar los desafíos y oportunidades del medio rural en el contexto del nuevo marco financiero europeo.

La cita, que se desarrolló un día después de la reunión de la junta directiva celebrada en la misma localidad zaragozana, congregó a actores clave del desarrollo rural en unas jornadas centradas en el futuro de los territorios. En este foro, los participantes abordaron cuestiones estratégicas vinculadas a la financiación europea y al papel de las políticas públicas en la vertebración del medio rural.

Tras su reelección como presidente de la REDR, el alcalde de Montilla agradeció el respaldo recibido por parte de las entidades asociadas y afirmó que este apoyo refuerza su compromiso para "seguir trabajando por un modelo que sitúe a los territorios en el centro de las políticas públicas".

Fomentar la participación ciudadana desde el ámbito rural

En ese sentido, defendió la necesidad de avanzar hacia un mayor compromiso institucional y financiero que permita no solo retener el talento existente, sino también atraer nuevos proyectos de vida, subrayando que para ello resulta imprescindible garantizar servicios públicos de calidad.

Además, el presidente de la REDR puso en valor el papel de los Grupos de Acción Local como herramientas clave para aplicar políticas adaptadas a las características de cada territorio. De este modo, destacó su capacidad para impulsar la innovación social, favorecer la cohesión territorial y fomentar la participación ciudadana mediante estrategias diseñadas desde el ámbito local.

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Asimismo, Llamas Salas reconoció el trabajo del personal técnico de los grupos y redes, y señaló que "su conocimiento, cercanía y compromiso son fundamentales para que las iniciativas se traduzcan en realidades que generen oportunidades".

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