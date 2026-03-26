El parking de autocaravanas de Priego de Córdoba estará en marcha este verano

El Ayuntamiento de Priego ha firmado el acta de ocupación de los terrenos en los que se ubicará el parking de autocaravanas del Bajo Adarve, en una parcela de la avenida de Granada anexa a la estación de servicio La Vega, que hasta la fecha era propiedad de Moeve-Cepsa.

Esta es la primera parcela del denominado parking disuasorio del Bajo Adarve, que cuenta con una superficie total de 1.960,53 metros cuadrados, elevándose el importe de su adquisición a 130.279,11 euros.

En declaraciones a los medios, el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, que estuvo acompañado por José María Salor, delegado territorial de Moeve-Cepsa; el presidente del Área de Obras y Servicios, Javier Ibáñez, y por técnicos del Área de Urbanismo, recordaba que se trata de la actuación 4 Eje 1 (transición verde y sostenible), del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), y que la finalización de la actuación tiene como fecha tope el próximo 30 de junio.

Vista del Bajo Adarve de Priego, donde se hará el parking para autocaravanas. / R.C.C.

Según Valdivia, junto a los 130.279,11 euros de la adquisición, se destinarán unos 80.000 euros para derribar las infraestructuras que no se van a mantener, ya que el objetivo es que el aparcamiento, con una capacidad para 20 o 25 autocaravanas, "esté muy bien preparado, para lo cual se dotará de una conexión de aguas blancas y grises, wifi, y zona de duchas y lavado de ropa, con la intención de que sea un lugar muy atractivo para este tipo de turismo, que esta muy en auge".

En las parcelas contiguas se hará otro aparcamiento para más de 120 turismos

Aprovechando su comparecencia, Valdivia adelantaba los proyectos que se acometerán en las parcelas contiguas, en concreto la adquisición de un solar de 3.766,40 metros cuadrados, cuyo precio, según la Comisión Provincial de Valoración, es de 300.796,41 euros, que se destinará a parking para 120 a140 turismos.

En relación a esta parcela, el alcalde apuntaba que se está finalizando la tramitación administrativa, con la intención de que en los primeros días de mayo se realice la compra con los fondos PAI, así como su adecuación.

Un sendero peatonal unirá la zona con el Recreo de Castilla

Como señalaba Valdivia, la actuación del parking disuasorio del Bajo Adarve se completa con la adecuación del sendero peatonal que conectará ambas parcelas con la zona del Arco de San Bernardo y el Recreo de Castilla, proyecto que ya se ha adjudicado con una dotación económica de 161.000 euros,.

Actuaciones que el alcalde catalogaba como "importantísimas para nuestra ciudad, que cambiarán la conformación de cómo recibimos no solo al turista, sino a aquellas personas que vienen de la comarca, reduciendo el tráfico en el centro urbano de Priego".

Por su parte, José María Salor añadía que, como empresa radicada en Priego "y, por tanto, como vecinos, entendíamos que era importante colaborar con la Corporación y velar por los intereses generales", afirmando que han primado "los intereses de la localidad sobre cualquier interés económico".