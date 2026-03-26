Montoro proyecta un nuevo espacio cultural que albergará los pasos de las cofradías y potenciará el turismo local

El rico patrimonio de la Semana Santa de Montoro contará próximamente con un espacio a la altura de su valor histórico y artístico. El Pleno del Ayuntamiento ha ratificado una dotación económica de 1,1 millones de euros para la construcción de un nuevo espacio cultural, una infraestructura de primer nivel que busca garantizar la conservación y el lucimiento de una de las tradiciones más arraigadas del municipio. Será, principalmente, un espacio funcional que permitirá albergar los pasos de las cofradías montoreñas y se hará en la zona conocida como Conde de Nebrón.

La alcaldesa, Lola Amo, ha explicado a este periódico que "desde hace muchos años se viene hablando de contar en el municipio con un espacio de esta tipología y por fin se va a convertir en una realidad".

Para ello, previamente se procederá a la licitación de un proyecto que nace "del consenso y el trabajo conjunto con la Agrupación de Hermandades y Cofradías", buscando un espacio funcional "que no solamente nos permita albergar los pasos de las hermandades, sino que la riqueza patrimonial de las hermandades se ponga al servicio de los vecinos y visitantes durante todo el año, convirtiéndose en un atractivo turístico". Asimismo, matizó que "será un lugar que permitirá los ensayos de las corporaciones, así como la celebración de actos de pequeño formato".

Diseño del nuevo edificio que quiere construir el Ayuntamiento de Montoro. / CÓRDOBA

Una doble altura en la planta baja para los pasos de palio

El diseño, firmado por los servicios técnicos municipales, destaca por su capacidad para adaptarse a un desnivel de cuatro metros entre la calle Carpio y el nuevo vial peatonal oeste. El edificio aprovecha esta dualidad del terreno para generar una volumetría interior mediante un sistema de niveles escalonados.

Esta solución permite una doble altura en la planta baja sin romper la escala visual del entorno, facilitando que los elementos de mayor envergadura, como los pasos de palio, puedan maniobrar con total seguridad y holgura.

El complejo se divide funcionalmente para maximizar el uso colectivo entre las distintas hermandades. El corazón del edificio lo constituye un gran pasillo central diáfano, libre de obstáculos estructurales, que fomentará la colaboración y la convivencia cofrade. Además de las zonas destinadas al alojamiento de los pasos, el centro dispondrá de una sala de hermandad, aseos adaptados y zonas comunes, permitiendo que el recinto funcione como un punto de encuentro vecinal activo durante todo el año.

Vidrieras decorativas

La estética del inmueble ha sido cuidada minuciosamente para reflejar la esencia de la festividad. El interior utilizará una paleta de colores simbólica y contará con vidrieras decorativas coherentes con la temática religiosa.

En el apartado técnico, la estructura combinará el hormigón con cerchas metálicas de diseño industrial, mientras que la cubierta mantendrá la tradicional teja cerámica roja de Montoro. Como apuesta por la modernidad y el medio ambiente, se instalarán placas solares fotovoltaicas para garantizar la eficiencia energética de este nuevo referente cultural.