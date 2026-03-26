Lucena aprueba en pleno la construcción del parking en la Huerta del Carmen, con 203 plazas

El equipo de gobierno de Lucena ha reafirmado su previsión de licitar en este primer semestre del año la concesión de obra pública y la explotación del parking que se va a construir en la Huerta del Carmen. Esta infraestructura, diseñada en una planta subterránea, contará con 203 plazas en el sector sureste de la localidad, entre la sede judicial y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

Con los votos a favor de PP y Vox, la abstención de Ciudadanos y la postura negativa del edil no adscrito, PSOE e IU, el Pleno aprobó la memoria sobre conveniencia y oportunidad de servicio con contenido económico. El período de alegaciones relativo a este documento comprende 40 días hábiles y, seguidamente, el mismo órgano plenario habrá de ratificar este beneplácito antes de publicar el pliego definitivo, basado en el proyecto de la empresa Herce.

En el transcurso del debate correspondiente a este punto, Izquierda Unida anunció la interposición de un nuevo recurso frente al proceso de ejecución de este aparcamiento, en la jurisdicción ordinaria contencioso-administrativa. A principios del último diciembre, la misma formación política renunció a continuar con el litigio abierto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba. IU, en aquel momento, sostenía que el Ayuntamiento había vulnerado los principios de información, igualdad y libre concurrencia.

La segunda demanda, pendiente

En esta segunda demanda, aún por formalizar, IU impugnará el acuerdo de pleno del pasado 29 de diciembre porque, en opinión del portavoz, Miguel Villa, concurrió una ausencia de "motivación" sobre la urgencia en la sesión extraordinaria, en la constitución de una comisión técnica y política de valoración. Desde IU avanzan que reclamarán la suspensión global del proceso y la anulación de la contratación de una consultora externa.

Desde el gobierno local, el portavoz, Francis Aguilar, afirmó que "nosotros no tenemos conocimiento de nada" y "seguimos adelante con nuestros planes", aguardando el pronunciamiento de los servicios jurídicos municipales.

A la sesión plenaria volvió a acudir una representación de la Mesa de Unidad Ciudadana Lucena por su Hospital, evidenciando el rechazo al acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta para la ejecución del centro de alta resolución de procesos.