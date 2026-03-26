Las jornadas formativas de la Red Pro Joven de la Diputación de Córdoba se centrarán en el despoblamiento, las nuevas tecnologías y desempleo en el mundo rural

El despoblamiento, el uso de las herramientas que ofrece Google y la Inteligencia Artificial o las posibilidades de empleo que ofrece el mundo rural serán algunos de los temas que se abordarán a lo largo de este 2026 (entre abril y noviembre) en las jornadas formativas de la Red Pro Joven, que organiza la Diputación de Córdoba a través de su delegación de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud.

Las jornadas han sido presentadas este jueves por la delegada de área, Sara Alguacil, quien ha destacado que en esta edición se han alcanzado las 50 entidades y asociaciones adheridas a un programa con el que "se ofrece asesoramiento, consulta, información, seguimiento y debate de aquellos aspectos de interés en materia de juventud".

En las sesiones de trabajo previstas, ha continuado, "se ponen en común los puntos fuertes y los débiles de algunas localidades, incluso las diferencias entre la zona norte y zona sur de la provincia en cuanto al tejido asociativo de sus municipios, lo que impulsa a los participantes a seguir trabajando en proyectos comunes más allá de las actividades organizadas por la red".

Las actividades se inician el 7 de abril

El calendario de actividades propuestas se iniciará el 7 de abril con una actividad formativa en torno a Google y las herramientas de esta plataforma de una forma práctica, "incluida la Inteligencia Artificial, que ya es una realidad en nuestro día a día", ha detallado Alguacil. La segunda sesión se ha previsto para el 12 de mayo, que estará centrada en La repoblación en el mundo rural, la juventud y la innovación social.

El mundo de la vendimia y de las actividades agrarias se abordará en el mes de junio con el encuentro Denominación de Origen, cosechando redes, para la que se ha previsto una sesión en una bodega del marco Montilla-Moriles.

En septiembre habrá unencuentro internacional en Nantes

Tras el descanso estival, en el mes de septiembre continuarán las actividades con un encuentro internacional en la ciudad francesa de Nantes en un encuentro de carácter formativo y cultural en el que podrán intercambiar experiencias con técnicos europeos. También en el mes de septiembre se ha programado una jornada formativa que estará centrada en la empleabilidad de los jóvenes en el mundo rural de la provincia de Córdoba, para lo que contaremos con técnicos que han sondeado las posibilidades reales en estas zonas.

La participación de los jóvenes en la concreción de las estrategias y en las políticas de Juventud se abordará en la sesión convocada para el 2 de octubre, ya que para Alguacil "la participación activa de los jóvenes es fundamental para poder ayudar a los departamentos de Juventud, tanto de la Diputación como de los distintos municipios, a poder dar esa cobertura a sus necesidades reales".

Finalmente, entre el 5 y el 7 de noviembre, se ha previsto una jornada que bajo el título La gamificación en el ámbito local, nuevas fórmulas para dinamizar asociaciones y entidades juveniles, coincidirá con un evento tecnológico que estamos preparando a nivel provincial desde la Diputación de Córdoba, desde el Área de Desarrollo Tecnológico y Transformación Digital conjuntamente con Juventud. El objetivo es el de orientar a los jóvenes en la concienciación sobre el uso responsable de los juegos y de la tecnología.