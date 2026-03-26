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La Hermandad del Sepulcro de Aguilar solo permite la pertenencia "simbólica" de 12 mujeres

La Hermandad del Santo Sepulcro de Aguilar, siguiendo la tradición, limita la participación activa a hombres, mientras que las doce mujeres, con rol simbólico, deberán ser viudas o hijas solteras de cofrades masculinos fallecidos

Participación de las hermanas en la procesión del Viernes Santo en Aguilar.

Participación de las hermanas en la procesión del Viernes Santo en Aguilar. / YAGO

Europa Press

La Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Santo Sepulcro de Aguilar de la Frontera, que fue fundada en 1804 y procesiona la tarde del Viernes Santo desde la Parroquia de Santa María del Soterraño ha determinado mantener en sus estatutos la disposición de que únicamente 12 mujeres, viudas o hijas solteras de cofrades masculinos fallecidos, podrán pertenecer a la hermandad, pero solo con "carácter simbólico".

En concreto y según ha avanzado el diario El País, dicha hermandad aguilarense ha alegado que esta disposición constituye una tradición, de modo que, tras votar contra la inclusión de mujeres como miembros activos de la hermandad, mantendrá en sus estatutos, expuestos en su página web, consultada por Europa Press, que, "como hasta ahora, la hermandad contará con un número de 12 hermanas".

Sepulcro de Aguilar.

Sepulcro de Aguilar. / GEMA ALBORNOZ

Las mismas, según se precisa en los estatutos, "simbolizan las 12 mujeres que siguieron a Cristo en su vida y pasión", y "cuya pertenencia a la hermandad es simplemente de carácter simbólico", añadiendo que este grupo de mujeres "pertenecerán viudas o hijas solteras de los hermanos difuntos del Setenta y Dos".

La Hermandad del Santo Sepulcro de Aguilar, tal y como recoge en su web, consultada por Europa Press, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Aguilar de la Frontera, está integrada por 128 cofrades masculinos activos, 12 hermanas y 40 aspirantes masculinos.

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Entre los hermanos activos, según precisan los estatutos de la hermandad, "se constituye el grupo de Hermanos del Setenta y Dos, en memoria de los discípulos que tuvo Jesucristo en su vida y pasión, siguiendo la tradición centenaria de esta Hermandad, los cuales, en cuanto a hermanos activos, se comprometen a observar todo lo establecido en los presentes estatutos", que disponen que solo podrán formar parte de la hermandad y con "carácter simbólico" las mencionadas 12 mujeres viudas o hijas solteras de cofrades fallecidos de dicho grupo.

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