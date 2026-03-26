Guía para solicitar las ayudas al patrimonio cofrade de las hermandades de Córdoba

La Diputación de Córdoba ha anunciado ya la nueva convocatoria de ayudas para la restauración del patrimonio cofrade de hermandades y asociaciones religiosas de toda la provincia. Estas son las claves para saber cómo pedirlas según las bases que regulan la convocatoria:

Presupuesto y límites

En el Presupuesto de la Diputación Provincial para el ejercicio 2026 existe crédito para la concesión de las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria de 500.000 euros. La partida podría incrementarse hasta el millón de euros con remanentes.

Cada hermandad o asociación tiene un límite de hasta 20.000 euros de ayuda.

¿A quién va dirigida?

Se subvencionarán parcialmente los proyectos que se desarrollen por cofradías, hermandades, y demás entidades religiosas, cuyo domicilio social radique en la provincia de Córdoba.

Las asociaciones deberán estar anotadas en el Registro de Entidades Religiosas y contar con derechos sobre bienes muebles del patrimonio cofrade de la provincia de Córdoba. No podrán tener la condición de beneficiario las entidades con ánimo de lucro.

¿Qué elementos se pueden restaurar?

Los proyectos de restauración del patrimonio mueble cofrade en la provincia de Córdoba podrán ser los siguientes: pintura, escultura, orfebrería, joyería, textiles y pasos y/o tronos.

Las actuaciones en los bienes muebles tendrán carácter integral, es decir, comprenderán todos los tratamientos necesarios para su conservación y uso. No se subvencionarán actuaciones parciales o incompletas sobre un mismo bien.

¿Cuánto puede recibir cada asociación?

Se concederá el 80% del presupuesto total de la actividad, sin superar la cantidad máxima de 20.000 euros por solicitud. La cuantía total de la convocatoria asciende a la cantidad de 500.000 euros.

El abono de la subvención se realizará con carácter anticipado, al considerarse una financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

¿Cuándo se puede pedir la subvención?

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba (es decir, desde este viernes) hasta el 30 de abril de 2026.

Toda la información puede consultarse aquí.