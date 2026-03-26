La diputada del PSOE Desirée Benavides, condenada por dar un manotazo a su excuñada en El Carpio

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro nº 1 ha condenado a la diputada provincial socialista Desirée Benavides a un mes de multa, a razón de ocho euros diarios (240 euros en total), por propinar un manotazo a su excuñada en el móvil durante un encuentro en el que se hacía la entrega de un menor. La sentencia considera a la diputada responsable de un delito leve de maltrato de obra sin lesiones.

Los hechos por los que se le condena ocurrieron el pasado 8 de enero de este año, sobre las 19.00 horas, en la calle Julio Romero de Torres de El Carpio. Ese día, Benavides acudió a un punto de encuentro para una cita con su excuñada para entregarle a su hijo menor, fruto de la relación con su exmarido. Su excuñada grabó el encuentro y en las imágenes, analizadas durante el juicio, se ve a Benavides "dirigirse impetuosamente hacia la denunciante, con su propio hijo en brazos, y entregarlo de manera brusca", según reza la sentencia.

En un momento dado, la denunciada propinó un manotazo al móvil con el que su excuñada estaba grabando la escena, de la que también fue testigo la madre de la denunciante.

Otros procedimientos abiertos

En su sentencia, el juez recuerda que "la denunciada, durante su declaración, recalcó la existencia de diversos procedimientos abiertos tanto con su expareja y padre del menor como con la familia del mismo, y que la denunciante 'siempre va con el móvil preparado para cualquier mínima cosa que pase grabarla'".

El vídeo grabado por la denunciante ha sido clave en el proceso y admitido como prueba de cargo, además de varios testimonios. Desirée Benavides ha sido condenada también al pago de las costas del juicio. La sentencia puede ser apelada.